El Cedems anunció paro y movilización para el miércoles

La comisión directiva del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) informó a sus afiliados y a la docencia en general las resoluciones adoptadas en la asamblea extraordinaria del sábado, en un contexto marcado por el malestar del sector ante la falta de convocatoria a paritarias y la ausencia de respuestas a la contrapropuesta salarial presentada por el gremio al Gobierno provincial.

En ese marco, el sindicato resolvió convocar a un paro sin asistencia a los lugares de trabajo para el próximo miércoles, jornada que estará acompañada por distintas actividades de protesta. Durante la mañana se realizará una movilización hacia Casa de Gobierno para reclamar, entre otros puntos, la restitución de los abonos docentes. Por la tarde, los educadores participarán de una marcha de antorchas junto a otros gremios estatales y sectores de la sociedad, en rechazo a lo que calificaron como un "ajuste tan escandaloso y agresivo que está aplicando el Gobierno de la Provincia de Jujuy y que afecta sobre todo al pueblo jujeño".

Como antesala a la medida de fuerza, desde el sindicato también convocaron a realizar un "cartelazo y ruidazo" en las escuelas mañana martes 10, con el objetivo de visibilizar el conflicto y preparar la jornada de paro.

Entre las resoluciones adoptadas, los docentes ratificaron su contrapropuesta salarial del 20% hasta mayo, insistiendo además en su histórico reclamo de que el salario inicial docente sea equivalente al valor de la Canasta Básica. Asimismo, volvieron a plantear la eliminación del presentismo, al considerar que el mismo "no es salario".

El gremio también reiteró que los aumentos salariales deben impactar en todos los ítems del sueldo y ser incorporados en blanco, para evitar distorsiones en la estructura salarial del sector.

En otro de los puntos abordados, Cedems exigió al Ministerio de Educación garantizar los abonos docentes, al considerarlos un derecho conquistado a través de diferentes luchas sindicales en la provincia. Además, resolvió implementar un quite de colaboración en las instituciones educativas.

Durante la asamblea también se dispuso que las asesoras legales del sindicato preparen un amparo preventivo para resguardar a los docentes frente a las medidas de fuerza previstas en los próximos días.

Por otra parte, el gremio reclamó al Ministerio de Educación mayor celeridad en la resolución de problemáticas urgentes que afectan a docentes y estudiantes, al tiempo que pidió revisar la situación de los técnicos ministeriales que no son docentes, solicitando que sean contratados a través de la Ley N° 3161 que rige para los empleados públicos, y no mediante horas o cargos docentes.

Finalmente, desde Cedems anticiparon la organización de un foro provincial para abordar la problemática de las escuelas técnicas y agrotécnicas, al tiempo que expresaron su repudio al desfinanciamiento decidido a nivel nacional para estas instituciones. En ese sentido, exigieron al Gobierno provincial que garantice el funcionamiento y la calidad educativa de estos establecimientos, recordando que el sistema educativo es responsabilidad de la provincia.

Desde el sindicato advirtieron que si no hay respuestas al pedido de paritarias mensuales, las medidas de fuerza podrían profundizarse en las próximas semanas.