"Megacausa": sobreseyeron a Fellner y a trece imputados

El juez de Control en lo Penal Económico, Rodolfo Fernández, resolvió aceptar de forma parcial algunos planteos, dictando sobreseimientos para diez de los 22 imputados que están involucrados en uno de los hechos de corrupción más importante de la historia judicial de la provincia, conocida como "Megacausa".

Recientemente el magistrado dio respuesta a los petitorios presentados por los abogados defensores de los imputados y decidió mantener la competencia del Juzgado especializado en estos tipos de delitos en el fuero ordinario. Además, Fernández resolvió rechazar la mayoría de los planteos de las defensas, incluyendo nulidades, excepciones, pedido de plazo razonable, "non bis in idem" y oposiciones a la citación a juicio. Por otro lado, aceptó parcialmente algunos planteos, dictando sobreseimientos para ciertos imputados o para algunos delitos específicos.

La investigación penal preparatoria del expediente judicial conocido como "Megacausa", desde un principio tiene a 22 personas imputadas, entre ellas exfuncionarios nacionales y provinciales y cooperativistas, entre otros e investiga un millonario faltante de dinero que llegaba desde la Secretaría de Obras de la Nación directamente a manos de la organización barrial "Tupac Amaru" y era destinado a la construcción de viviendas sociales.

INDAGATORIA | EL EXGOBERNADOR LLEGABA A TRIBUNALES UN 13 DE ABRIL DE 2018.

La Justicia jujeña investiga el faltante de más de 4 mil millones de pesos (valúo estimativo en 2019), que debían ser destinados para la construcción de viviendas sociales y según la Unidad Fiscal a cargo de la investigación, fue malversado y malhabido.

La mayoría de las personas que fueron imputadas en esta mega expediente, deben responder ante la Justicia por la presunta autoría o coautoría de los delitos de "desvíos de fondos públicos, fraude a la administración pública e irregularidades en los programas de construcción de viviendas sociales".

De las 22 personas que estaban involucradas, se resolvió el sobreseimiento del exgobernador Eduardo Alfredo Fellner, el exministro Luis Horacio Cosentini, el actual intendente de la San Salvador de Jujuy; Raúl Eduardo Jorge, el exintendente y actual concejal de San Pedro de Jujuy; Julio Carlos Moisés, el exitendente de Palpalá; Alberto Faustino Ortiz, el exintendente de Libertador General San Martín; Ramón Jorge Ale, la exintendente de Calilegua; Elsa Faustina Flores, el exintendente de Monterrico; Nilson Gabriel Ortega, el actual intendente de Perico; Rolando Pascual Ficoseco, el exintendente de El Carmen; Adrián Rubén Mendieta, exintendente de Humahuaca; Elina Elizabeth Liquin (fallecida en 2025), el exitendente de Humahuaca; Leonel Aldo Herrera, el exintendente de La Esperanza; Sergio Gustavo Bautista, el excoordinador de la entonces Coordinación de la Unidad de Planes y Programas de Vivienda; José Luis Mercado.

Tras las nulidades resueltas, el juez de Control en lo Penal Económico, resolvió que la exdirigente social Milagro Amalia Ángela Sala, continúe imputada en la "Megacausa". Al igual que el entonces presidente del Ivuj; José Lucio Abregú, el exvocal social del Ivuj; Héctor Gustavo Carrizo, la exescribana Claudia Alicia Trenque, las excooperativistas de la organización barrial Tupac Amaru; Gladis Noemí Díaz y Liliana Mirta Aizama, el elexsecretario de Obras Públicas de la Nación; José Francisco López y exsubsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Nación; Germán Ariel Nivello.

La investigación de la Megacausa de Jujuy comenzó en 2016, con el entonces juez de Control Isidoro Arzud Cruz, cuando recibió la denuncia presentada formalmente por la Oficina Anticorrupción, por el presunto desvío de fondos públicos para la construcción de viviendas sociales. Bajo el expediente judicial P-140.750/2016 a cargo del fiscal Diego Funes.