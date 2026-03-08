"Las oportunidades para las mujeres crecen año tras año"

Las nuevas generaciones comienzan a ocupar espacios de participación y liderazgo en distintos ámbitos de la sociedad. En ese escenario se destaca la historia de Brisa Silva, joven jujeña de 25 años que combina la escritura poética, el compromiso social y su formación académica en Psicología.

Silva cuenta que escribe poesía desde hace aproximadamente seis años, una actividad que se convirtió en una forma de expresar ideas, emociones y reflexiones sobre la realidad. Este año su trabajo literario dará un nuevo paso: algunos de sus poemas serán publicados en dos antologías de las editoriales Prosa Cuántica y Letras Negras, que tendrán distribución en distintos países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

Activismo y participación juvenil

Además de su vínculo con la literatura, Brisa participa desde hace tres años en iniciativas de activismo social. Actualmente integra Global Shapers Jujuy, una organización internacional que promueve el liderazgo juvenil y el desarrollo de proyectos con impacto en la comunidad.

Dentro de ese espacio cumple el rol de curadora, una función que implica coordinar diferentes procesos dentro del grupo. "Mi tarea consiste en acompañar distintos aspectos del funcionamiento del espacio, desde la promoción hasta el reclutamiento y la selección de nuevos miembros", explica.

También brinda capacitaciones y talleres, donde comparte herramientas vinculadas a su formación y experiencia. Según señala, uno de los aspectos más enriquecedores del trabajo en la organización es la posibilidad de acompañar las ideas que surgen dentro del grupo y transformarlas en proyectos concretos que generen impacto en la comunidad.

Una experiencia internacional

Este año representará a la provincia en un encuentro internacional de jóvenes líderes. En julio viajará a Ginebra, Suiza, para participar de una reunión vinculada al Foro Económico Mundial. "Allí nos reuniremos jóvenes líderes de distintas partes del mundo para compartir nuestras realidades y construir vínculos que trascienden fronteras", también destaca que la experiencia será una oportunidad para continuar formándose en liderazgo comunitario.

Mujeres y redes de apoyo

En los espacios donde participa, Brisa observa con optimismo el crecimiento del rol de la mujer en ámbitos de liderazgo y participación social.

"Las oportunidades para las mujeres crecen año tras año y eso demuestra que nuestra voz importa y resuena cada vez con más fuerza". En ese sentido, destaca también la importancia de las redes de apoyo entre mujeres de diferentes partes del mundo, donde el compañerismo, la empatía y la colaboración se convierten en pilares fundamentales.

Desafíos pendientes

Sin embargo, reconoce que la desigualdad de género continúa presente en distintos aspectos de la vida cotidiana. "Muchas veces se manifiesta en situaciones de acoso en la vía pública o en comentarios que intentan minimizar lo que sentimos, etiquetándonos como 'histéricas' o 'problemáticas'", señala.

Para ella, estas formas de violencia simbólica contribuyen a sostener miradas que históricamente han intentado ubicar a las mujeres en un lugar inferior.

Un mensaje para las nuevas generaciones

De cara al futuro, Brisa comparte un mensaje dirigido a otras mujeres y especialmente a las nuevas generaciones. "Me gustaría que este Día Internacional de la Mujer sea un recordatorio de quiénes somos, de nuestro valor y de la importancia de nuestra voz en la sociedad".

También invita a confiar en las propias ideas y en el potencial personal: "No tengan miedo de creer en ustedes mismas, en su potencial y en sus ideas. Muchas veces lo externo intenta imponernos modelos sobre cómo deberíamos pensar o vivir, pero cuando dejamos de intentar encajar en parámetros ajenos empezamos a construir nuestro propio camino".