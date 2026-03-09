El otoño en Jujuy, con lluvias por encima de lo normal

El pronóstico climático trimestral difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el período marzo - abril - mayo anticipa para el Noroeste argentino, y por lo tanto para Jujuy, mayor probabilidad de temperaturas superiores a lo normal, mientras que en materia de precipitaciones también se espera una tendencia por encima de los valores habituales.

Rige alerta amarilla por tormentas para distintas zonas de Jujuy para la tarde de hoy y noche de mañana.

Se trata de una proyección estacional que no describe el tiempo de cada semana o mes, sino la tendencia promedio del trimestre completo, elaborada a partir de modelos climáticos globales, análisis estadísticos e información histórica.

El meteorólogo Ignacio Nieva explicó a El Tribuno de Jujuy que este tipo de pronóstico "se basa en el comportamiento histórico del clima y en indicadores como la temperatura del océano Pacífico, que permite determinar si las condiciones responden a un escenario de Niño, Niña o neutral".

Según el informe, en el Noroeste argentino se prevé temperaturas superiores a lo normal con una probabilidad de ocurrencia de entre 45 y 50%.

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico también ubica a la región dentro de la categoría "superior a la normal", con una probabilidad de ocurrencia también de entre 45 y 50%.

No obstante, Nieva remarcó que este tipo de previsión debe interpretarse con cautela. "El pronóstico trimestral es una estimación del comportamiento global de los tres meses. No significa que cada mes o cada semana vaya a comportarse de esa manera", explicó.

Además, señaló que la lluvia es la variable más difícil de anticipar en regiones con relieve complejo como Jujuy. "En zonas de montaña el aire asciende y desciende constantemente, por lo que las precipitaciones pueden variar mucho entre lugares cercanos", advirtió.

Por esa razón, los especialistas recomiendan seguir también los pronósticos diarios y semanales, que permiten anticipar con mayor precisión los eventos meteorológicos concretos.

El propio informe del organismo aclara que las perspectivas climáticas estacionales no descartan episodios extremos, sino que describen la tendencia media esperada para el trimestre.

Esta previsión, que es la misma que se dio en 2025 para este trimestre, se da luego de semanas marcadas por lluvias intensas en distintos puntos del norte argentino.

En Jujuy, las alertas por tormentas nivel amarillo se renovaban día tras día y persisten hasta hoy. El sistema de alerta temprana reporta para la tarde de hoy tormentas nivel amarillo para toda la provincia exceptuando Susques y parte de Rinconada.

El fenómeno persistirá hasta mañana con un área de cobertura que alcanza tres regiones: Quebrada, Valles y Yungas y que se presentaría durante la noche.

El nivel amarillo advierte que, como lo especifica el SMN, el área puede ser afectada por tormentas, algunas fuertes, y que podrían estar acompañadas por precipitación abundante en cortos períodos. También granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas mayores a 60 km/h.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local. En esta oportunidad, aclara que, en la provincia de Tucumán, se espera que los acumulados puedan superar los 60 mm, de manera local.

Cabe recordar que, en el sur de la provincia de Salta, un fuerte temporal provocó inundaciones en localidades como Metán y El Galpón, donde se registraron más de 200 milímetros de lluvia en pocas horas, lo que obligó a evacuar a unas 240 personas y generó importantes daños materiales.

Así, para el especialista, estos eventos muestran la variabilidad propia de la temporada húmeda en la región y refuerzan la necesidad de seguir de cerca los pronósticos de corto plazo.

Adiós a La Niña: Argentina de cara a una fase climática neutral

El prolongado dominio del fenómeno de La Niña sobre el clima argentino está llegando a su fin. Un reciente informe técnico, con fecha del 2 de marzo de 2026, confirma con un 90% de probabilidad que el país transitará hacia una fase neutral del fenómeno El Niño Oscilación del Sur (Enos) durante el trimestre marzo-abril-mayo, así lo citó el sitio web Valor Ambiental.

La transición de una fase climática a otra no es un evento súbito, sino un proceso gradual que se monitorea a través de múltiples variables en el océano Pacífico ecuatorial. Tras un período de fuerte influencia de La Niña, los indicadores clave muestran un debilitamiento sostenido del enfriamiento. La Temperatura Superficial del Mar (TSM) es uno de los principales delatores: las anomalías frías han perdido intensidad notablemente durante enero y febrero. Actualmente, el enfriamiento se concentra en una zona acotada del Pacífico, mientras que las aguas cercanas a la costa sudamericana y al oeste de la línea de fecha internacional ya presentan temperaturas más cálidas de lo normal. A esto se suma el comportamiento de los vientos alisios, que, si bien se mantienen levemente intensificados, han perdido el vigor que caracterizó los meses pico de La Niña.

Este debilitamiento es fundamental para que las condiciones de neutralidad puedan consolidarse. Quizás la señal más contundente proviene de las profundidades. Los sensores han detectado un núcleo de aguas con temperaturas superiores a lo normal en la subsuperficie oceánica. Este «bolsón” de agua cálida ha comenzado a ascender, acelerando el fin de la fase fría en la superficie y preparando el escenario para la nueva fase neutral.

Período de neutralidad

Con la consolidación de la fase neutral, los modelos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) proyectan que la región Niño 3.4 alcanzará valores cercanos a +0,2°C, plenamente dentro del rango de neutralidad. Este escenario podría significar una moderación de los extremos climáticos que caracterizaron al episodio de La Niña iniciado en 2025. Sin embargo, los especialistas subrayan que neutralidad no es sinónimo de normalidad ni de ausencia de riesgos.

Simplemente implica que los grandes forzantes del Pacífico no estarán dominando el clima global, permitiendo que otras variables regionales y atmosféricas ganen protagonismo. Por ello, el monitoreo constante sigue siendo vital para anticipar variaciones en los regímenes de precipitación y temperatura, y para que los distintos sectores productivos puedan adaptarse a un escenario climático en constante evolución.