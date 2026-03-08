Detenido tras forcejear vehículos estacionados

Un hombre forcejeaba vehículos estacionados con fines delictivos y fue detenido durante un patrullaje policial, en la ciudad de San Pedro.

Según fuentes consultadas por este matutino, el episodio tuvo lugar días atrás alrededor de las 1.20 en un sector del barrio Bernacchi.

Fue en esas circunstancias que efectivos del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 2 recorrían el lugar de manera preventiva, cuando un transeúnte los alertó sobre la presencia de un sujeto que forcejeaba las puertas de los vehículos estacionados, con presuntos fines delictivos.

El inculpado fue localizado tras un breve recorrido e intentó escapar al percatarse de la presencia policial, sin embargo fue reducido.

Por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, el protagonista quedó detenido en la Unidad Regional 2.