Gremio Amra solicitó mejoras para profesionales de la salud

Representantes del Ministerio de Salud de la Provincia y de la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra) Seccional Jujuy mantuvieron una mesa de trabajo con el objetivo de abordar las principales demandas del sector y establecer una agenda de diálogo para los próximos meses.

Del encuentro participaron el ministro de Salud, José Manzur, el secretario de la cartera sanitaria, Jorge Camacho, y el secretario general de Amra Jujuy, Rubén Camaño, junto a otros representantes del ámbito sanitario y gremial.

Durante la reunión se analizaron distintos planteos vinculados a la situación laboral de los profesionales de la salud y se avanzó en definiciones para sostener encuentros periódicos que permitan dar continuidad al diálogo entre las partes.

En ese marco, el representante de Amra, Rubén Camaño, presentó una serie de propuestas para las futuras reuniones, entre las que se destacan proyectos orientados a la mejora de hospitales y al fortalecimiento de modelos de autogestión en salud. Además, se planteó la posibilidad de realizar visitas conjuntas a los distintos establecimientos sanitarios de la provincia, con el fin de relevar las condiciones de trabajo y garantizar ámbitos laborales adecuados para los profesionales.

Otro de los puntos abordados fue la necesidad de mantener una asesoría permanente en materia científico-sindical, con el objetivo de acompañar el desarrollo profesional y la defensa de los derechos laborales de los médicos.

Desde la Seccional Jujuy destacaron la importancia de generar estos espacios institucionales de diálogo y remarcaron que continuarán trabajando para lograr mejoras salariales y laborales para los profesionales del sistema de salud, quienes sostienen diariamente la atención sanitaria en toda la provincia.

Asimismo, se acordó avanzar en nuevas instancias de encuentro que permitan profundizar las propuestas presentadas y dar seguimiento a los temas planteados durante la mesa de trabajo.