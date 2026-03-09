Con el intendente Luciano Moreira a la cabeza, la Municipalidad de Monterrico puso en marcha el programa "El municipio en tu barrio". "Fue una jornada altamente positiva, dialogamos cara a cara con los vecinos, con el objetivo de trabajar en forma conjunta e ir solucionando las principales necesidades", apuntó.

El jefe comunal estuvo acompañado por los integrantes de las distintas áreas operativas, que realizaron trabajos en alumbrado, limpieza, desmalezado de espacios verdes y un sector de la ruta provincial 43, refaccionando luego juegos infantiles en barrio Los Lapachos.

"Es la continuidad de un trabajo que venimos desarrollando desde que asumimos, ya que logramos contar con la ruta 43 nueva, se colocó iluminación led en todo el trazado, llegamos con el alumbrado al barrio Santa Rosa y Leach, también con el sistema led. Construimos cordón cuneta en barrio Santa Rosa, pusimos gimnasios urbanos en barrio Leach, alarma comunitaria en Santa Rosa, cordón cuneta en barrio 30 de Julio, Begup para los niños, niñas y jóvenes de Los Lapachos, recuperamos la plaza del barrio Leach, contamos con un equipo fijo de limpieza", detalló Moreira.

Por otro lado, remarcó el trabajo constante junto al Gobierno de la Provincia y los vecinos de Los Lapachos, ya que "entre todos seguimos trabajando para tener una ciudad de Monterrico mucho más ordenada, limpia, porque entre todos vamos a seguir creciendo", culminó.