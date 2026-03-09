Insumos y combustible preocupan a tabacaleros

El sector tabacalero de Jujuy y Salta atraviesa un momento clave de la campaña 2025-2026. Tras semanas de negociaciones, productores e industria lograron acordar el precio del tabaco, un dato que aporta previsibilidad a la actividad en un contexto internacional complejo, marcado por tensiones geopolíticas y el posible encarecimiento de insumos estratégicos.

El presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy, Pedro Pascuttini, destacó que el acuerdo alcanzado a fines de febrero representa un paso importante para ordenar la comercialización de la campaña y brindar certezas a los productores. "Logramos un 35% de incremento respecto de la campaña pasada, lo que significa 5.139,45 pesos para la clase máxima", explicó. Según señaló, haber definido el precio en esta etapa del año permite mejorar la planificación tanto para los productores como para los compradores.

"Esto es muy bueno por un montón de razones. Hacerlo en febrero permite tener más previsibilidad, no solamente para los productores sino también para los exportadores", explicó Pascuttini.

El acuerdo llega en un momento en que la comercialización avanza en su tramo final. En la actualidad, el acopio en Jujuy alcanza los 26 millones de kilos, con un precio promedio diario de alrededor de 4.269 pesos por kilo.

Pascuttini explicó que el entendimiento con la industria también apunta a evitar demoras en el pago, un problema que afectó al sector en la campaña anterior. "El año pasado los pagos se extendieron durante meses y los costos financieros para los productores fueron demasiado altos", recordó.

Otro de los objetivos planteados en la negociación fue agilizar el retiro del tabaco desde las fincas. Es que explicó que la lentitud en el acopio generaba dificultades en el almacenamiento y podía afectar la calidad del producto. "Cuando el tabaco queda demasiados días esperando en los galpones del productor empieza a deteriorarse, y eso es lo que hoy tratamos de que se normalice", afirmó.

Más allá del precio, el sector mantiene la atención puesta en la competencia internacional, particularmente con Brasil y algunos países africanos que incrementaron su producción en los últimos años.

Brasil produce cerca de 660 millones de kilos de tabaco al año, muy por encima de la Argentina, que ronda entre 110 y 115 millones de kilos. Sin embargo, Pascuttini explicó que la competencia no se limita al volumen. "No es solamente una competencia en cantidad, sino también en calidad y en el valor agregado que tiene el tabaco argentino", sostuvo.

A esto se suma el crecimiento productivo en países como Zimbabue, Malawi y Tanzania, impulsado por políticas estatales orientadas a fortalecer el sector. "Los africanos han desarrollado políticas muy fuertes porque el tabaco genera empleo, riqueza y un importante derrame social y económico", explicó.

En este contexto, uno de los principales desafíos para los productores argentinos es el alto costo de producción, energía, combustibles, fertilizantes, agroquímicos y mano de obra forman parte de una estructura de gastos que presiona sobre la rentabilidad. "Tenemos costos y gastos altísimos, sobre todo en servicios como la energía y el gas, además de los agroquímicos, los fertilizantes y el combustible", detalló.

A esto se suma la carga tributaria en distintos niveles del Estado. "No sólo están los impuestos nacionales, también los provinciales y municipales, que terminan engrosando los costos y dificultando la competitividad", agregó.

El impacto del conflicto

Consultado sobre cómo impactaría en el sector la coyuntura internacional, del conflicto bélico, explicó que es otro factor que genera preocupación ya que los conflictos geopolíticos en distintas regiones del mundo podrían afectar el precio de insumos clave para la producción.

Es que sostuvo que muchos de los fertilizantes y agroquímicos utilizados en el cultivo del tabaco son importados y dependen de mercados internacionales sensibles a los cambios geopolíticos y energéticos. "Todo lo que hace a los abonos y agroquímicos es importado, y lo que estamos viendo en el mundo puede traducirse en dificultades", advirtió Pascuttini.

Uno de los factores más sensibles es el precio del petróleo, que impacta tanto en los combustibles como en los costos de transporte y energía. "El encarecimiento del petróleo repercute directamente en el combustible y en la energía que utilizamos. Es un impacto mundial", explicó.

Sostuvo que algunos fertilizantes utilizados en la producción tabacalera provienen de mercados vinculados a Asia, lo que podría verse afectado por tensiones comerciales o conflictos regionales. En ese contexto, el sector sigue de cerca la evolución de la situación internacional para anticipar posibles impactos en la próxima campaña. "Son cosas que vienen de afuera y que no podemos manejar, pero tenemos que estar atentos para planificar bien la producción", sostuvo.

Sobre la energía solar como alternativa

EL ACOPIO | ESTÁ AVANZADO EN MÁS DE 26.000 KILOS.

Dentro de ese escenario de costos crecientes, uno de los temas que comenzó a discutirse es la posibilidad de avanzar en proyectos de energía solar para reducir los gastos energéticos en el proceso productivo. La propuesta fue planteada por el Ministerio de Desarrollo Productivo de Jujuy al cierre de la reunión de la negociación del precio del tabaco el pasado 27 de febrero y apunta a la creación de un parque solar destinado a abastecer a los productores tabacaleros, especialmente en el secado del tabaco, una etapa intensiva en consumo eléctrico, para luego volcarla a la red el tiempo restante.

Pedro Pascuttini, presidente de la Cámara del Tabaco, consideró que la iniciativa es interesante, aunque aclaró que el sector necesita analizar en detalle su viabilidad técnica y económica. “Todo lo que pueda ser bueno para el productor, no solamente para hoy sino también para el mañana, lo vemos con buenos ojos”, afirmó. Destacó que la energía es uno de los costos más elevados de la actividad. “El secado del tabaco requiere mucha energía eléctrica y es uno de los gastos más importantes que tenemos”, explicó. Sostuvo que en ese sentido, la posibilidad de incorporar energía solar aparece como una alternativa para reducir costos en el mediano plazo.

“Una forma de bajar ese costo es a través de la energía solar. Pero necesitamos saber bien cuál sería la participación del productor, cuáles son las reglas y cómo se financiaría la inversión”, afirmó en torno a la modalidad que se podría implementar. Por ahora, el proyecto mencionado por el ministro, se encuentra en una etapa inicial de análisis técnico. El sector tabacalero espera contar con más información para evaluar su implementación. “Es positivo, pero tenemos que ir paso por paso”, concluyó.