17°
10 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

recursos
Policiales
PALPALÁ
La Quiaca
Polideportivos
El tiempo en Jujuy
recursos
Policiales
PALPALÁ
La Quiaca
Polideportivos
El tiempo en Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
EL TIEMPO EN JUJUY

Anuncian alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes para mañana

Para mañana se prevé una jornada de tormentas fuertes con precipitaciones del 40-70% durante todo el día.

Martes, 10 de marzo de 2026 19:40

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla y naranja por tormentas fuertes que afectarán mañana a gran parte de la provincia.

La alerta amarilla alcanza a las zonas montañosas de Doctor Manuel Belgrano, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya.

En tanto, rige alerta naranja para El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, además de la zona baja de Doctor Manuel Belgrano y la zona baja de Tilcara.

Según el pronóstico, la semana se presenta con condiciones de inestabilidad. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 22°C y 25°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 15°C y 18°C, con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias y tormentas aisladas.

En tanto para mañana miercoles se preveé una jornada de tormentas fuertes con precipitaciones del 40-70% durante todo el día

Desde los organismos oficiales recomiendan a la población tomar precauciones, evitar circular por zonas anegadas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD