Condenaron a 9 años de prisión a un profesor de Taekwondo por abuso

En un fallo judicial un profesor de taekwondo de 37 años fue condenado a la pena de nueve años de prisión por abusar sexualmente de su alumna, una adolescente de 16 años, en dos oportunidades ocurridas durante el mes de diciembre de 2021. La sentencia fue dictada el pasado 9 de marzo por el Tribunal con Función de Juicio, integrado por los jueces Alejandro Máximo Gloss –presidente de trámite–, Luis Ernesto Kamada y Felicia Barrios, con la actuación del secretario Ricardo Almaraz.

El acusado, identificado como H.R.A., fue hallado penalmente responsable del delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por el encargado de la educación, dos hechos en concurso real". Los ilícitos ocurrieron en la cantina de un tinglado donde funcionaba una escuela de taekwombo, en una localidad cercana a San Pedro de Jujuy. Según la requisitoria fiscal, en ambas ocasiones la víctima, de 16 años, se dirigía al lugar a tomar agua cuando fue abordada por su profesor.

El Tribunal resolvió que, una vez que la sentencia quede firme y consentida, se procederá a la inmediata detención de H.R.A. y su traslado al Servicio Penitenciario provincial para el cumplimiento de la pena. Hasta entonces, el condenado continuará en libertad, aunque deberá presentarse mensualmente ante las oficinas de Control y Probation del Ministerio Público de la Acusación, bajo apercibimiento de revocar su libertad en caso de incumplimiento.

Además, los magistrados ordenaron que, firme el fallo, se obtengan los perfiles genéticos del condenado para su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual.

Durante el debate, el Ministerio Público de la Acusación estuvo representado por los fiscales Juan Carlos Baiud y Luis Rojas. En tanto, la querella en representación de la víctima fue ejercida por los doctores Juan Pablo Baigorria Dalal y Gonzalo Esteban Scardigli. La defensa del acusado estuvo a cargo del doctor Raúl Idelfonso Delgado.

Los fundamentos completos de la sentencia serán dados a conocer en el plazo establecido por el Código Procesal Penal de la Provincia, mediante su registración en el Sistema de Gestión Judicial.