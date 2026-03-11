Docentes se movilizaron por el abono y participarán de la marcha de antorchas por la recomposición salarial

Durante la mañana, docentes nucleados al gremio Cedems llevaron adelante una movilización para reclamar la restitución del abono docente, un beneficio que consideran fundamental para quienes sostienen diariamente la educación pública. La convocatoria se realizó frente a la Dirección General de Administración y Finanzas del Área de Gestión Presupuestaria del Ministerio de Educación, donde se concentró una nutrida cantidad de trabajadores del sector.

Desde el gremio señalaron que la falta de este beneficio impacta directamente en el bolsillo de los educadores. “Muchos docentes gastan de su propio sueldo entre un 20% y un 30% para pagarse el transporte e ir a trabajar, lo que genera una clara desigualdad con aquellos que tienen su lugar de trabajo cerca de su casa”, expresaron durante la jornada de protesta.

En ese marco, indicaron que se realizaron los reclamos correspondientes ante las autoridades y reiteraron la necesidad de que se restituya este derecho que, según sostienen, permite garantizar condiciones más equitativas para el desarrollo de la tarea docente.

Por la tarde, la jornada de protesta continuará con la participación de los educadores en una marcha de antorchas junto a otros gremios estatales, donde buscarán visibilizar también los reclamos vinculados a la recomposición salarial y a la necesidad de mejoras en las condiciones laborales del sector público.