Municipio de Humahuaca apoya a los emprendedores rurales

La intendente de Humahuaca, Karina Paniagua, junto a su secretario de Turismo, Alexis Bolívar, asistieron a la presentación de la propuesta turística comunitaria de la comunidad aborigen El Morado, para darle su total respaldo con el objetivo de consolidar la iniciativa en beneficio de todas las familias.

PRESENCIA | KARINA PANIAGUA DEGUSTÓ LAS RICAS EMPANADAS DE VALENTINA FLORES.

Durante su presencia dialogó con las mujeres tejedoras y las cocineras populares, recorrió el predio donde la comunidad brindará diferentes servicios a los visitantes, y dialogó con los impulsores de la propuesta, Walter Sosa y Cristian Morales, quienes les detallaron el proyecto.

Degustó empanadas y la cerveza artesanal que se produce en la comunidad, compró productos agrícolas y hierbas aromáticas, y elogió la conservación de la antigua casa donde Morales alojará a los visitantes dispuestos a nuevas experiencias turísticas.

SERVICIO | CRISTIAN MORALES HIZO UN GUIADO A TURISTAS LLEGADOS DESDE ROSARIO.

Asimismo se comprometió en brindarles la ayuda necesaria, al considerar que el turismo es una fuente de trabajo genuina para todos los humahuaqueños.