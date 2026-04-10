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Policiales

Accidente fatal y corte total en Ruta 66

Un siniestro vial ocurrido en la mañana de este viernes dejó una persona fallecida y otra herida, además de un corte total en la Ruta Nacional 66.

Viernes, 10 de abril de 2026 08:34

El hecho se registró alrededor de las 7:00 sobre la autopista Presidente Raúl Alfonsín, en el tramo comprendido entre Palpalá y Perico, en cercanías del parque industrial. Por causas que se investigan, una camioneta Jeep Cherokee colisionó con un automóvil marca Chery cuando ambos circulaban en sentido San Salvador–Perico.

Como consecuencia del impacto, una persona perdió la vida en el lugar, mientras que otra resultó herida y fue asistida por personal del SAME en Perico.En la zona trabajan efectivos de Seguridad Vial y Criminalística, realizando las pericias correspondientes.

Debido al operativo, el tránsito se encuentra completamente interrumpido sobre la ruta y se estima que el corte se extenderá por al menos dos horas. Solicitan a los conductores circular con extrema precaución y optar por vías alternativas.

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