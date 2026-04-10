“Estamos cargando los barcos con la mejor munición”, advierte Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a este viernes a Irán que los buques de guerra estadounidenses están siendo cargados con “la mejor munición” para continuar los ataques en caso de que fracasan las negociaciones de paz que comenzarán mañana, en Pakistán.

Trump afirmó al New York Post que “estamos cargando los barcos con la mejor munición y las mejores armas jamás fabricadas; incluso mejores que las que utilizamos anteriormente, con las cuales los hicimos pedazos”. La declaración, realizada en una entrevista telefónica el viernes, fue citada por las cadenas CNN y CBS News.

En tanto, el vicepresidente estadounidense JD Vance se dirige a Pakistán para encabezar la delegación que participará en conversaciones con la parte iraní. Trump sostuvo que las próximas 24 horas revelarán si las negociaciones tendrán éxito.

“Lo sabremos dentro de unas 24 horas. Lo descubriremos pronto”, afirmó.

El jefe de la Casa Blanca también expresó sus dudas sobre los mensajes que provienen de Irán: “Estamos tratando con personas de las que no sabemos si dicen la verdad o no”.

“Directamente ante nosotros, afirman que se están deshaciendo de todas las armas nucleares, que ya no queda nada. Pero luego acuden a la prensa y dicen: ‘No, nos gustaría enriquecer (uranio)’. Así que ya lo averiguaremos”, concluyó.