Ricardo Villada: “El eje central será que los afiliados puedan decidir quiénes serán sus autoridades”

El nuevo interventor del Partido Justicialista (PJ) en Jujuy, Ricardo Villada, llegó a la provincia y brindó definiciones sobre su rol y los pasos a seguir para la reorganización partidaria.

“Soy un hombre de la democracia, con un compromiso y un respeto muy grande por todos los partidos políticos”, expresó, al tiempo que remarcó que su objetivo principal es “generar un proceso de reorganización y normalización” del PJ jujeño.

Villada destacó que no tiene vínculos con los distintos sectores internos del partido ni es afiliado al PJ, lo que (según explicó) le permite garantizar “ecuanimidad y transparencia” en el proceso. En ese sentido, subrayó que el eje central será que “los afiliados puedan decidir quiénes serán sus autoridades”.

El interventor adelantó que se avanzará en la convocatoria a elecciones internas con fecha definida, dentro del plazo de 180 días establecido para la intervención. “Es imperativo que haya un proceso electoral con reglas claras”, afirmó, y señaló que ya trabaja en la elaboración de un cronograma.

Asimismo, confirmó que las sanciones dispuestas en la intervención anterior quedaron sin efecto por decisión judicial, por lo que dirigentes que habían sido apartados recuperaron su afiliación y derechos dentro del partido.

Villada también indicó que mantendrá diálogo con todos los sectores sin exclusiones, con el objetivo de construir consensos. “No vengo a hacerme dueño de ninguna llave, vengo a generar un proceso que amigüe a todos”, sostuvo.

Finalmente, remarcó que su misión no es conducir el partido, sino crear las condiciones para que los afiliados jujeños “recuperen el manejo del PJ”, y aseguró que priorizará la unidad y el fortalecimiento institucional de cara al futuro.