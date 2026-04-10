18°
10 de Abril,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Accidente Fatal
Wara Calpanchay
Turismo en Jujuy
Sin heridos
Triatlon
Concejo Deliberante
Artemis II
Prohiben el uso
Anna Del Boca
Accidente Fatal
Wara Calpanchay
Turismo en Jujuy
Sin heridos
Triatlon
Concejo Deliberante
Artemis II
Prohiben el uso
Anna Del Boca

DÓLAR OFICIAL

$1400.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1390.00

3884873397
PUBLICIDAD
Policiales

Secuestro de estupefacientes y cierre de puntos de ventas en la ciudad

Más de 1.500 dosis de estupefacientes fueron secuestradas y 12 puntos de venta de droga cerrados en la última semana

Viernes, 10 de abril de 2026 12:43

El Ministerio Público de la Acusación difundió el balance de los procedimientos por infracción a la Ley N.º 23.737 realizados entre el 3 y el 9 de abril en distintos puntos de la provincia.

Durante ese período se incautaron más de 1.500 dosis de estupefacientes en investigaciones por narcomenudeo impulsadas por fiscalías especializadas, con intervención de ayudantes fiscales y trabajo conjunto con personal policial.

Las medidas, ordenadas por juzgados especializados a partir de solicitudes del MPA, se originaron en denuncias anónimas y tareas investigativas orientadas a desarticular puntos de venta de droga.

En total se realizaron 20 procedimientos, incluidos 12 allanamientos en viviendas que funcionaban como bocas de expendio, las cuales fueron desarticuladas, además de operativos en la vía pública y en el Servicio Penitenciario.

Las intervenciones se concentraron principalmente en Libertador General San Martín, San Pedro y Perico, y en menor medida en Monterrico y San Salvador de Jujuy.

En los procedimientos se secuestraron 1.158 dosis de cocaína y/o pasta base (231,3 gramos) y 397 dosis de cannabis sativa (78,9 gramos), además de seis balanzas, una moto y 1.188.100 pesos en efectivo.

Como resultado, 12 personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD