Artemis II regresa a la Tierra: cómo es el reingreso a la atmósfera y el amerizaje

Artemis II se acerca a su regreso a la Tierra este viernes mientras los equipos de la NASA completan los preparativos finales para el amerizaje de Orión, que será alrededor de las 21:07 (hora de Argentina), frente a la costa de San Diego.

A las 23:53 del jueves, Orión encendió sus propulsores durante 9 segundos para impulsar a la tripulación de Artemis II hacia la Tierra. Esta maniobra se realiza para perfeccionar aún más la trayectoria de la nave y garantizar que permanezca alineada para la reentrada atmosférica.

Desde la NASA explican que durante el reingreso, el módulo de servicio se separará alrededor de las 20:33, unos 20 minutos antes de que Orión alcance la atmósfera superior al sureste de Hawái.

A las 20:37, una última maniobra de ajuste de trayectoria perfeccionará la ruta de vuelo antes de que la nave espacial inicie una serie de maniobras de balanceo para alejarse de forma segura del equipo que se desprende. Orión alcanzará su velocidad máxima (aproximadamente 3800 km/h) justo antes de la interfaz de entrada.Seuencia de despliegue del paracaídas de la nave Orión.

De esta manera, a medida que Orión desciende a unos 400 000 pies de altitud, la nave espacial entrará en un período de interrupción de comunicaciones programado de seis minutos a las 20:53, debido a la formación de plasma alrededor de la cápsula durante el pico de calentamiento.

Tras salir del estado de oscuridad, la cápsula Orión se desprenderá de la cubierta de su compartimento delantero, desplegará sus paracaídas de frenado cerca de los 22.000 pies a las 21:03 y, a continuación, desplegará sus tres paracaídas principales alrededor de los 6.000 pies a las 21:04 para reducir la velocidad de la cápsula antes del amerizaje frente a la costa de San Diego a las 21.07.

Dos horas después del amerizaje, la tripulación será extraída de la cápsula Orión y trasladada en avión al buque USS John P. Murtha. Equipos de rescate recogerán a la tripulación en helicóptero y, una vez a bordo del buque, los astronautas se someterán a evaluaciones médicas posteriores a la misión antes de regresar a tierra para luego tomar un avión con destino al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston.