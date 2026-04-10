Sin heridos, tras incidente entre una camioneta y un colectivo

No hubo heridos luego del incidente vial entre un colectivo y una camioneta en el ingreso al microcentro de la capital jujeña, sobre la calle Belgrano ente Alberdi y Bustamante. Como consecuencia del hecho, el tránsito se vio reducido durante poco más de una hora mientras trabajaba el personal de Criminalística para conocer las causales de lo ocurrido.



El siniestro vial tuvo lugar esta mañana, cuando alrededor de las 7.40 circulaban por calle Belgrano una camioneta Ford Ecosport roja y un colectivo del transporte urbano de pasajeros de la línea 2.

En ese contexto, mientras ambos se desplazaban a la altura de la Escuela de Comercio N° 1, ambos vehículos se tocaron en sus laterales; el derecho del ómnibus y el izquierdo del rodado de menor porte.

A raíz del roce provocado, metros más adelante los protagonistas detuvieron la marcha en cercanía al semáforo del cruce de Belgrano y Bustamante. Por fortuna, luego de la detención ningún vehículo que venía por detrás colisionó a la camionera que quedó en la parte posterior del colectivo, aunque sin daños materiales.

Tras esto, de inmediato se montó un operativo de Seguridad Vial que se encargó de señalizar la zona en el sector de la curva frente al mencionado establecimiento educativo. Además, se trata de un tramo con gran flujo de tránsito en la “hora pico”, principalmente de los ómnibus que se dirigen a las paradas de la avenida Urquiza.

Finalmente, ninguno de los pasajeros del vehículo de transporte resultó con heridas, los cuales se retiraron del lugar por sus propios medios. Mientras que de los tres preocupantes de la camioneta, solo al conductor se lo observaba caminar con cierta dificultad producto de un golpe, aunque sin gravedad. Por lo tanto, no fue necesaria la asistencia del personal del Same en el lugar.