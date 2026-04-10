Cortes de luz programados para este viernes

Por parte de la empresa de red eléctrica, EJESA, informan una serie de reparaciones para este viernes

Con el objetivo de elevar la calidad del servicio eléctrico, se llevarán adelante tareas programadas de mantenimiento y mejora en el sistema de distribución eléctrica.

Para su correcta ejecución, será necesario realizar una interrupción programada del suministro en las siguientes zonas y horarios:

SAN SALVADOR DE JUJUY: B° AMPUAP V etapa, B° Loteo DINARCO y zonas aledañas.

Horario estimado: de 08:00 a 12:00 Hs. aproximadamente.

SAN SALVADOR DE JUJUY: 48 viviendas Altos de Zapla y zonas aledañas.

Horario estimado: de 12:00 a 13:00 Hs. aproximadamente.

PERICO: Fincas Arriaga, Migre, Fruvert y zonas aledañas.

Horario estimado: de 09:00 a 10:30 Hs. aproximadamente.