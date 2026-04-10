Homenaje y distinción a Wara Calpanchay

La comisión directiva del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afines, delegación Jujuy (Sutiaga Jujuy), encabezada por su titular Guido Hugo Flores, informa a todos los afiliados y público en general que, en la cena por del Día del Trabajador de Aguas Gaseosas que se llevará el viernes 17 de abril, estará presente la reconocida artista jujeña Wara Calpanchay, revelación de Cosquín 2026. Asimismo, se le realizará un destacado homenaje y distinción a su persona y carrera artística.

Sobre Wara Calpanchay

Wara Calpanchay, tiene 21 años de edad y es una cantante, violinista y actriz originaria de Susques, Provincia de Jujuy.

En enero de 2026, se consagró como la "Revelación del 66º Festival Nacional de Folclore de Cosquín", convirtiéndose en una de las figuras más prometedoras de la escena cultural andina.

Su vínculo con la música comenzó a los 4 años, criada en el corazón de la Puna, su arte está profundamente ligado a su identidad territorial y a la herencia de sus ancestros; ella describe su canto como un "tejido", emulando el oficio de su abuela artesana.

Además de su faceta vocal, Wara toca el violín y tiene formación en cine, disciplina que utiliza para diseñar sus puestas en escena como relatos integrales.

El camino a la consagración

Su camino de consagración inició en el Pre-Cosquín 2026: Ganó el primer puesto en la categoría "Solista Vocal" representando a la sede de San Salvador de Jujuy.

En el festival mayor: tras su actuación en las "lunas" de Cosquín, fue ovacionada por el público y destacada por el jurado por su capacidad de fusionar la espiritualidad de los cerros con una propuesta escénica moderna y potente.

Además del premio Revelación, fue declarada "Patrimonio Cultural Viviente" por su pueblo, Susques, y distinguida por la Legislatura de Jujuy tras su triunfo.