Viernes fresco y con lloviznas

La capital jujeña amaneció este viernes con un marcado tenor húmedo del 96% y una temperatura mínima de 11°C.

El reporte del Servicio Meteorológico Nacional detalla que el cielo permanecerá mayormente cubierto, con vientos leves del sector noreste que apenas alcanzan los 4 km/h.

Para la tarde, la máxima llegará a los 18°C, registrando un ligero descenso respecto a los días previos.

El pronóstico técnico anticipa la presencia de lloviznas intermitentes, con una probabilidad de ocurrencia de hasta el 70%. El viento rotará hacia el norte, manteniendo la inestabilidad en la zona de los valles y el centro de la provincia.

Al cierre del día, el termómetro descenderá hasta los 14°C bajo un escenario de lluvias aisladas.

Según los datos del organismo oficial, estas condiciones de nubosidad y humedad persistirán durante el sábado y el domingo, con escasa amplitud térmica y nubosidad consolidada en la región.