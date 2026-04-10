10 de Abril,  Jujuy, Argentina
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El Tiempo en Jujuy

Viernes fresco y con lloviznas

Las temperaturas se mantendrán entre los 11°C y los 18°C, con alta probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada.

Viernes, 10 de abril de 2026 07:39

La capital jujeña amaneció este viernes con un marcado tenor húmedo del 96% y una temperatura mínima de 11°C.

El reporte del Servicio Meteorológico Nacional detalla que el cielo permanecerá mayormente cubierto, con vientos leves del sector noreste que apenas alcanzan los 4 km/h.

Para la tarde, la máxima llegará a los 18°C, registrando un ligero descenso respecto a los días previos.

El pronóstico técnico anticipa la presencia de lloviznas intermitentes, con una probabilidad de ocurrencia de hasta el 70%. El viento rotará hacia el norte, manteniendo la inestabilidad en la zona de los valles y el centro de la provincia.

Al cierre del día, el termómetro descenderá hasta los 14°C bajo un escenario de lluvias aisladas.

Según los datos del organismo oficial, estas condiciones de nubosidad y humedad persistirán durante el sábado y el domingo, con escasa amplitud térmica y nubosidad consolidada en la región.

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