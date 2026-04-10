Se dio ingreso ayer a 67 iniciativas de ley

Se realizó ayer la tercera sesión ordinaria de la Legislatura, en la que tomaron estado parlamentario 67 proyectos de Ley. Entre las iniciativas ingresadas, se destacan las referidas a la Creación de la Ciudad y Municipalidad de Alto Comedero, y a la Suspensión de las Ejecuciones Hipotecarias de los Créditos UVA.

Del mismo modo, la Cámara tomó conocimiento del Decreto-Acuerdo 5.084, del Poder Ejecutivo, que dispone para toda la Administración Pública Provincial la implementación de medidas de contención del gasto público por el ejercicio 2026.

Entre las iniciativas giradas para su tratamiento se encuentran el Programa Provincial para la Creación, Apertura, Fortalecimiento y Optimización de Centros de Detención para Adolescentes Infractores de la Ley Penal, y la creación del Registro Único Provincial de Acompañantes Terapéuticos con Orientación en Jóvenes, orientado a ordenar y fortalecer el acompañamiento profesional.

En el ámbito educativo, se destacan proyectos como la Prevención y Erradicación del Acoso u Hostigamiento Escolar de Jujuy y la Prohibición del Uso de Dispositivos Electrónicos Personales en Establecimientos Educativos. A estos se suma la iniciativa para Garantizar la Formación Docente Obligatoria, Permanente, Gratuita y con Puntaje en Trastorno del Espectro Autista (TEA), Neurodiversidades y Diversidades Cognitivas, con eje en la inclusión.

También ingresaron propuestas vinculadas a la cultura y la memoria, como la Fijación de Precio de Entrada y Garantía de Acceso al Museo del Cabildo de Jujuy y la Incorporación de Placas Conmemorativas para Excombatientes de Malvinas en establecimientos educativos.

En materia de salud y derechos, tomó estado parlamentario el proyecto de Adhesión a la Ley Nacional 27.733, que establece procedimientos médico-asistenciales frente a la muerte perinatal. Además del proyecto para implementar el Programa Provincial de Sensibilización e Intervención en Masculinidades.

El paquete legislativo también incluye iniciativas como la implementación de Juicios por Jurados en materia penal, la Modificación de la Ley 4.513 de Promoción de la Microempresa, la Protección, Conservación y Puesta en Valor de Estructuras Fósiles e Icnitas de la Provincia de Jujuy y el Régimen de Patrocinio y Tutoría del Deporte.

Los proyectos tendrán su análisis en comisiones, paso previo a su eventual tratamiento en el recinto.

Por otra parte, se declaró de Interés Legislativo el Encuentro Nacional e Internacional de Escritores por la Paz - Jujuy 2026; el Aniversario 25º del Colegio Polimodal 1 de Cusi Cusi; la conmemoración de las Bodas de Plata del grupo de artesanas "Llankay Maky"; el evento "A 5 años de la Ley Iara en Jujuy"; el Congreso "Impulsa Ventas 2026"; el "Jujuy Trail", y el "Fenoa Jujuy 2026".

Funcionarios judiciales

Asimismo, se realizó previamente la primera sesión especial del año, en la que la Legislatura prestó acuerdo a la solicitud formulada por el Poder Ejecutivo para la designación de Diego Cussel como fiscal de Estado, y de Martín La Villa y Rodrigo Guevara como agentes fiscales de Investigación Preparatoria.

Durante el tratamiento del acuerdo para el cargo de fiscal de Estado, el diputado Adriano Morone indicó que la designación fue realizada en comisión el 22 de diciembre, en el período de receso legislativo, y que el envío del pliego por parte del Poder Ejecutivo se efectuó en cumplimiento de lo establecido en el artículo 222 de la Constitución Provincial, correspondiendo su consideración por el pleno de la Cámara.

En relación a las designaciones de los agentes fiscales, la diputada Gisel Bravo explicó que los postulantes participaron del proceso de evaluación correspondiente

Rivarola: “A la gente no le alcanza para comer”

DIPUTADO | RUBÉN ARMANDO RIVAROLA DEL PJ.

En la sesión ordinaria de ayer de la Legislatura, el presidente del bloque del PJ, Rubén Armando Rivarola, realizó fuertes declaraciones sobre la situación económica y social del país. Primero cuestionó el estado de las rutas nacionales: “Es como viajar en la guerra por las rutas de la Argentina”, afirmó. También criticó el cobro de peajes y apuntó contra el Gobierno nacional: “¿Qué vamos a ahorrar si en las rutas no se puede andar y se rompen los autos? Total, Milei y Adorni andan en avión”, apuntó.

El diputado también manifestó su enojo por la falta de fondos destinados a la provincia y sostuvo que los representantes nacionales deben priorizar los intereses de Jujuy: “No tienen que tener color político, entraron con los votos de los jujeños y tienen que defender a la provincia”. Afirmó que hay gente que no tiene para comer y “las pymes están cerrando”, por lo que convocó a los funcionarios nacionales a recorrer la provincia para conocer la realidad social, marcada por la falta de recursos y salarios que no alcanzan.

Finalmente, el diputado Rubén Armando Rivarola volvió a cuestionar el aumento en el precio de los combustibles y la situación de los jubilados. “No se puede cobrar lo que están cobrando por el gasoil, la guerra no es acá”, señalando que el país tiene producción de combustibles en base al petróleo.