Un apostador en Jujuy ganó 917 millones de pesos con el Telekino

Una persona que realizó una apuesta en un local de la capital jujeña ganó 917 millones de pesos en el último sorteo del Telekino, y hasta ayer se desconocía su identidad, porque no había pasado con el cartón ganador, el 283310.

La apuesta la realizó en la agencia 161, ubicada en la calle Balcarce casi esquina Independencia, en el centro de San Salvador de Jujuy. Según el propietario del comercio, el sorteo del Telekino se realizó el 5 de este mes y el apostador en Jujuy ganó el premio mayor.

Manuel Flores expresó su emoción y felicidad de haber sido el que vendió el cartón ganador. Dijo a varios medios que estaba feliz por haber contribuido "a cambiarle la vida a una persona", por el monto del premio, que es muy importante más en estos momentos de estrechez económica de la mayoría de la población.

También reveló que hasta la tarde de ayer solo se habían acercado los que tenían las aproximaciones al cartón ganador, pero descartó que el afortunado aparecerá por la viralización de la noticia y, lógicamente, porque no es un dinero para dejar de lado.

Flores explicó que el ganador puede presentarse hasta el 21 de este mes para reclamar su premio, y comentó que al momento de vender el Telekino ganador, solo quedaban pocos cartones en su comercio. "Cuando nos enteramos del premio, vimos que empezaron a aparecer los que se aproximaban, los de terminación 11, 9, 8 y 7", apuntó.