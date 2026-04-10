Evacuaron un avión tras una falsa alarma de explosivo

CARLOS RUIZ

Una falsa alarma generó preocupación en el Aeropuerto Internacional "Gobernador Horacio Guzmán" de Perico, cuando un hombre que se encontraba a bordo de un avión manifestó a una azafata que poseía un artefacto explosivo. Tras un amplio operativo, las autoridades no detectaron ningún elemento sospechoso y detuvieron a dos hombres, oriundos de Buenos Aires.

Según fuentes consultadas por este diario, el protocolo de seguridad se activó ayer alrededor de las 15.30 luego de que un hombre a bordo de una aeronave, que debía salir a las 15 hacia la provincia de Buenos Aires, manifestara a una azafata que poseía una bolsa con un artefacto explosivo.

De inmediato se constituyeron efectivos policiales de la división Explosivos, Especialistas en Desactivación de Explosivos y personal del Cuartel de Bomberos de Perico.

Allí, fueron escoltado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria hacia la pista de aterrizaje, donde se constató la presencia de una aeronave de la empresa Flybondi, que permanecía detenida con la totalidad de su tripulación y pasajeros a bordo.

Los efectivos evacuaron a todas las personas y detuvieron al inculpado (48) y a su acompañante (37), ambos oriundos de la provincia de Buenos Aires.

Los sujetos fueron despojados de sus pertenencias, que quedaron en un sector controlado. Como resultado de una inspección técnica, no se detectaron artefactos explosivos, dispositivos improvisados ni elementos sospechosos, arrojando el procedimiento un resultado negativo.

Según las palabras de algunos pasajeros del vuelo, los dos aprehendidos se encontraban en estado de ebriedad.

Tras los protocolos se comunicó a los pasajeros que se trató de una falsa alarma y el vuelo partió alrededor de las 20. Mientras que los inculpados quedaron a disposición de la Justicia.