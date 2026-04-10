El "canalla" de Di María debutó con una igualdad

En su debut, Rosario Central empató anoche con Independiente del Valle de Ecuador en un partido en el que fue de menor a mayor y tuvo gran cantidad de ocasiones aunque le faltó efectividad. Se jugó en el estadio "Gigante de Arroyito", por la primera fecha del grupo H de la Copa Libertadores 2026.

La llegada más clara del local fue por parte del mediocampista Jaminton Campaz, a los 26 minutos del segundo tiempo.

En la próxima fecha, el equipo que dirige Jorge Almirón visitará a Libertad de Paraguay, el miércoles a las 19, mientras que el elenco ecuatoriano recibirá a la Universidad de Venezuela.

La primera llegada fue de la visita con una jugada colectiva que terminó en un remate lejano del volante Daykol Romero, el cual se desvió en un defensor y estuvo cerca de entrar por el palo izquierdo del arquero Jeremías Ledesma. Dos minutos después, el atacante Alejo Véliz generó el primer ataque del local.

Después, el exjugador de Newell's Carlos González superó a ambos centrales del conjunto rosarino a pura potencia y remató cruzado, con un tiro que se fue abriendo y pasó cerca del segundo palo.

Cuando iban 26 minutos, un centro desde la izquierda al segundo palo le llegó al extremo Enzo Giménez, que sacó un zurdazo de primera desde el límite del área chica, el cual salió muy al medio y pudo ser detenido por Aldair Quintana.

En 44 minutos, luego de una buena jugada individual del astro Ángel Di María, el mediocampista Vicente Pizarro recibió sobre la medialuna del área y sacó un zurdazo cruzado, que salió bajo y apenas ancho.

La primera del segundo tiempo fue del local, con un cabezazo de Véliz al borde del área chica.

A los 10 minutos, un nuevo córner cabeceado por Véliz buscaba el segundo palo para que el defensor Ignacio Ovando lo empuje al gol, aunque al central le faltaron pocos centímetros.

En 24 minutos, Véliz giró a algunos metros del área, se puso de frente al arco y remató, con un disparo que se fue desviado. Luego Campaz recibió por izquierda, enganchó hacia adentro y definió con la cara externa del pie zurdo.