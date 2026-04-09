Hoy, rinden homenaje a la escritora Libertad Demitrópulos

Recordar a Libertad Demitrópulos, una de las más reconocidas figura de las letras de Jujuy, es un acto necesario de solemnidad, por tal motivo hoy desde las 10, en la Biblioteca Popular “Bartolomé Mitre” de Libertador General San Martín se realizará un encuentro para homenajearla.

El evento es en el marco del ciclo “Otoño Cultural”, que propone la Dirección de Cultura del municipio a cargo de Judith Serrano. Además en el acto de reconocimiento en honor a la célebre escritora ledesmense, en la fachada de la biblioteca, se descubrirá una placa conmemorativa. El evento contará con la participación de investigadoras que han estudiado el legado de la autora y busca involucrar a familias y escuelas locales para poner en valor la identidad cultural jujeña.

La escritora

Libertad Demitrópulos nació en Ledesma el 21 de agosto de 1922. Su inclinación a las letras surge desde su infancia, su padre le regalaba libros pero que luego, paradójicamente, eran confiscados por sus maestros. Su abuela materna también influyó en su vida, ella le contaba cuentos nacidos de su propia imaginación y que terminaría forjando el afán de narrar de la niña. A los doce años empezó a publicar poemas en el diario local, que se llamaba “La Nueva Palabra”. En 1950, merced al apoyo del poeta español Juan Ramón Jiménez, publicó en un diario de Buenos Aires el poema “Oda de agosto al río San Francisco”.

Se recibió de maestra pero abandonó la profesión y partió a Buenos Aires. Entró en la Universidad y siguió cultivando su tarea de escritora. A los 29 años se casó con el poeta Joaquín Gianuzzi, abandonó la poesía y se entregó a la narrativa. Su primera novela fue “Los comensales”, de fuerte tinte social y crítica para el ingenio azucarero. Su labor literaria fue prolífica, y entre las novelas se destacan “Río de las Congojas”, “La flor de Hierro”, “Eva Perón” y “Un piano en Bahía Desolación”, entre otras. Recibió el premio Almafuerte y el primer Premio Nacional de Novela de la Municipalidad de la Matanza. También recibió el Primer Premio Municipal de Novela de la Ciudad de Buenos Aires, en 1981, el Boris Vian, en 1997, y el Premio Club de los XIII. Falleció en Buenos Aires en 1998.