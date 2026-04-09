Regla de oro: vive y deja vivir

Hay una frase sencilla, casi infantil en su forma, pero profundamente sabia en su fondo: vive y deja vivir. Suena liviana, fácil de repetir, incluso puede parecer obvia. Sin embargo, cuando la llevamos al terreno real de nuestros vínculos, de nuestras expectativas, de nuestras heridas y de nuestros miedos, descubrimos que no es tan simple como parece.

Vivir y dejar vivir implica un ejercicio constante de conciencia, de respeto y, sobre todo, de amor. Vivir, en primer lugar, no es solo respirar o transitar los días cumpliendo obligaciones. Vivir es animarse a ser quien uno es, con todo lo que eso implica. Es permitirse elegir, equivocarse, aprender, cambiar de opinión, explorar caminos nuevos. Es escuchar la propia voz, incluso cuando esa voz no coincide con lo que otros esperan.

Vivir es, también, hacerse responsable de la propia vida, sin culpar constantemente a las circunstancias o a los demás por lo que nos sucede. Pero tan importante como vivir, es dejar vivir. Y aquí es donde muchas veces aparece el verdadero desafío. Porque dejar vivir no significa desentenderse, ni ser indiferente, ni mirar hacia otro lado.

Dejar vivir es aceptar que el otro tiene su propio camino, su propio ritmo, sus propias decisiones, incluso cuando no las comprendemos o no las compartimos. Cuántas veces, desde el amor o desde el miedo, intentamos moldear la vida de quienes queremos. Opinamos sin que nos pidan opinión, aconsejamos sin pausa, juzgamos elecciones ajenas como si tuviéramos la verdad absoluta. Y lo hacemos, muchas veces, creyendo que ayudamos. Pero detrás de esa actitud suele esconderse una dificultad para aceptar la diferencia, para confiar en el proceso del otro, o incluso para tolerar nuestra propia incomodidad.

Dejar vivir implica soltar el control. Y soltar el control, seamos honestos, no es fácil. Nos da seguridad creer que sabemos lo que es mejor para los demás. Nos tranquiliza sentir que podemos evitarles errores o sufrimientos. Pero la vida no funciona así. Cada persona necesita transitar su propio aprendizaje, incluso cuando eso implique equivocarse. Porque hay lecciones que no se pueden transmitir con palabras: solo se comprenden a través de la experiencia. Cada individuo es un todo en sí mismo, con su propia autorregulación. Esto significa que, si no interferimos constantemente, el otro también tiene la capacidad de encontrar su equilibrio, su dirección, su sentido. Confiar en esto es un acto de profundo respeto. Es decirle al otro, de manera silenciosa: "Confío en que podés con tu vida".

Ahora bien, vivir y dejar vivir también tiene que ver con los límites. Porque muchas veces se confunde esta idea con permitirlo todo, con no decir nada, con resignarse. Y no se trata de eso.

Dejar vivir no implica tolerar aquello que nos daña o nos incomoda profundamente. Implica, más bien, reconocer hasta dónde llega el otro y dónde empiezo yo. Poner límites claros y amorosos también es parte de esta regla de oro. Porque cuando yo me respeto, también respeto al otro. Cuando puedo decir "esto sí" y "esto no", sin agresión pero con firmeza, estoy cuidando el vínculo. Y, paradójicamente, también estoy dejando vivir al otro, porque no lo obligo a adaptarse a mis expectativas, sino que simplemente marco mi propio espacio. Muchas veces, el conflicto aparece cuando queremos que el otro sea diferente.

Cuando nos aferramos a la idea de cómo debería actuar, pensar o sentir. Y ahí comenzamos a tensionar la relación, a frustrarnos, a exigir. Pero ¿qué pasaría si en lugar de intentar cambiar al otro, pudiéramos aceptarlo tal como es? No desde la resignación, sino desde la comprensión de que cada uno está en su propio proceso.

Aceptar no significa estar de acuerdo. Significa reconocer la realidad tal cual es, sin querer forzarla. Y desde ahí, elegir cómo queremos posicionarnos. Porque siempre tenemos una elección: podemos seguir intentando cambiar lo incambiable, o podemos cambiar nuestra forma de vincularnos con eso.

Vivir y dejar vivir también nos invita a revisar nuestras propias creencias. ¿De dónde viene esa necesidad de opinar, de corregir, de intervenir? ¿Qué nos pasa cuando el otro elige algo distinto a lo que nosotros haríamos? A veces, detrás de esa incomodidad hay miedos propios, inseguridades, historias no resueltas. Y el otro, sin saberlo, se convierte en un espejo que refleja aspectos nuestros que aún necesitan ser mirados. En este sentido, cada vínculo es una oportunidad de crecimiento. No para cambiar al otro, sino para conocernos más a nosotros mismos. Para observar nuestras reacciones, nuestras expectativas, nuestras emociones. Y desde ahí, elegir respuestas más conscientes.

También es importante reconocer que vivir y dejar vivir no siempre es un proceso lineal. Habrá momentos en los que nos resulte más fácil, y otros en los que volvamos a caer en viejos patrones. Y está bien. No se trata de ser perfectos, sino de estar atentos, de darnos cuenta, de volver a intentarlo.

En los vínculos familiares, esta regla suele ponerse especialmente a prueba. Padres que quieren decidir por sus hijos, hijos que cuestionan las elecciones de sus padres, hermanos que se comparan, que opinan, que juzgan. Y, sin embargo, es justamente en estos espacios donde más necesario se vuelve recordar: cada uno tiene su propia vida.

Acompañar no es dirigir. Amar no es controlar. Cuidar no es invadir. Cuando logramos integrar esto, algo se afloja. Los vínculos se vuelven más livianos, más genuinos. Aparece el respeto, la escucha, la posibilidad de encuentro real. Porque ya no estamos intentando que el otro encaje en nuestra idea, sino que lo estamos viendo tal como es. Y, curiosamente, cuando dejamos de presionar, muchas veces el otro también se abre más. Porque se siente aceptado, no juzgado. Se siente libre, no condicionado. Y en ese espacio de libertad, es donde verdaderamente pueden surgir cambios auténticos.

Vivir y dejar vivir también es un acto de amor hacia uno mismo. Porque cuando dejamos de estar pendientes de lo que hacen los demás, cuando soltamos la necesidad de controlar, liberamos una enorme cantidad de energía. Energía que podemos dirigir hacia nuestra propia vida, hacia nuestros proyectos, nuestros deseos, nuestro bienestar. Es volver a nosotros. Es preguntarnos: ¿qué quiero yo? ¿qué necesito? ¿qué me hace bien? Y empezar a actuar en coherencia con eso. Tal vez, en el fondo, esta regla de oro nos invita a algo muy simple y muy profundo a la vez: a confiar. Confiar en la vida, en los procesos, en las personas. Confiar en que cada uno está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. Confiar en que todo aprendizaje llega en su momento. No es una tarea fácil, pero sí es profundamente liberadora. Porque cuando realmente logramos vivir y dejar vivir, dejamos de luchar contra lo que es. Y en ese dejar de luchar, aparece una paz distinta. Una paz que no depende de que todo sea como queremos, sino de poder aceptar la diversidad de la vida. Y entonces, casi sin darnos cuenta, empezamos a habitar nuestros vínculos desde otro lugar. Más amoroso, más respetuoso, más humano.

Vivir y dejar vivir no es solo una frase bonita. Es una práctica diaria. Es una elección constante. Es, quizás, una de las formas más sinceras de amar. Namasté. Mariposa Luna Mágica (gotasygotitasjujuy@gmail.com).