Jujeños salen a la pista

Los jujeños ultiman detalles para la tercera fecha del Turismo Pista. En la Clase 2, Matías Clapier va a defender el primer puesto, mientras que en la Clase 3, Federico Stieglitz busca sumar para avanzar del quinto lugar en el autódromo "Ciudad de Concordia" en la provincia de Entre Ríos".

"Ya estamos aquí, llegamos temprano, pudimos hacer una vuelta caminando de adaptación, viendo todo, estamos muy bien", le contó a diario El Tribuno de Jujuy un entusiasmado Clapier que suma 77 puntos en el campeonato y lo escolta Lucas Garro con 70 unidades.

La ilusión del jujeño claro que se apoya en los resultados de la primera y segunda fecha respectivamente "venimos de dos podios y de ser muy competitivos, no es para menos, somos los primeros del campeonato y las expectativas son altas, sabemos que tenemos un buen auto, gran equipo, con mucho trabajo y seremos el rival a vencer", opinó.

Pero está listo para dar pelea en el asfalto que tiene una extensión de 4,700 kilómetros "se trabajó mucho en el auto, el equipo, el motorista, siempre armando todo en grupo, con un constante diálogo, eso nos da mucha más confianza".

Paralelamente, Matías Clapier entrenó como lo que es, un profesional "en la parte física seguimos a pleno, sumamos todo, gimnasio, movimientos aeróbicos, en la parte técnica con simuladores, entrenamientos de karting, llegamos al ciento por ciento, enfocados en seguir sumando puntos", subrayó.

Para poder llegar al ciento por ciento, Clapier cuenta con todo un apoyo en la logística "agradecido a todo el Robledo Competición, a Sebastián Lepera, Franco Cipollone, Juan Pablo Lardizabal, a mi encargado Capocha, a mi papá Diego, a mi esposa Giuliana Catalano, mis tíos, amigos, la gente de Jujuy que siempre está apoyándome".

Y destacó los sponsors "Transporte Robledo, Luuprood Repuestos Automotriz, Afamia Centro de Servicios, Panificados Pacífico, Import Tech, Don Basilio Yerba Mate, RF Agroquímicos, The Garden Boys, Corralón Mi Rey, Transporte Verdenelli, DCC Distribuciones, Ramello Sport Group, sin ese acompañamiento sería complicado poder viajar, estar".

Federico Stieglitz

El otro piloto jujeño que es protagonista en el Turismo Pista es Federico Stieglitz, que a bordo de su Renault Clio marcha quinto en la Clase 3 y también buscará seguir sumando puntos.

El inicio de temporada fue muy bueno, ganando la primera fecha en el "Roberto Mouras" de La Plata y sumando en la carrera pasada, respondiendo la máquina a las exigencias por el gran trabajo de todo el equipo.