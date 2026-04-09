Recetas comunitarias en “Niños Pájaros”

Cuando el trabajo se hace desde la solidaridad, la Biblioteca “Niños Pájaros” huele a dulce. Así, gracias a la iniciativa de los docentes que dictan clases en la institución comunitaria, un hermoso momento de Pascuas fue vivido entre niños y adolescentes para compartir una jornada en la que compartir fue eje principal. En la oportunidad, con una dedicación sostenida y las voluntades unidas en el entusiasmo por elaborar roscas de Pascua, los participantes disfrutaron del proceso y preparación de cada una como símbolo de unión en la previa a la celebración en Semana Santa.

En tanto, el gesto noble fue de los docentes y guías, que colaboraron con los ingredientes y con preparar las dulzuras junto a los estudiantes. Todos juntos se brindaron al cien por ciento con el cuerpo y el espíritu, lo que es valorable, porque los pequeños y jóvenes lograron seguir la receta e indicaciones, atentos para que la preparación coronara un domingo inolvidable, con crema y colores de confites. Una dedicada tarea que contó con un marco lleno de trazos de colores en huevos de Pascua pintados a través de una gran experiencia compartida.

MANOS EN LA MASA | GRAN ENTUSIASMO EN LA ACTIVIDAD COMUNITARIA.

Otra de las iniciativas que se concretó, fue la realizada en el jardín de infantes “Waway Wasi”, un espacio de inclusión donde el aprendizaje es constante. Los niños conocieron al conejo de Pascuas y se despertó en ellos la curiosidad e imaginación a través de cuentos, conversaciones y juegos.

Luego se realizó la exploración del mundo de los huevos de Pascua con sus colores, formas y significados. En esta instancia, los niños pudieron observar, decorar y expresarse creativamente. Finalmente, el tercer día fue la búsqueda de los huevos de Pascua por todo el jardín, una manera mágica de enseñar con un final de grandes sorpresas.