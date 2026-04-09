¿Cómo se elige para viajar?

Redes sociales para elegir destino. Las redes sociales fueron la principal fuente de inspiración para viajar. Según un estudio de Booking, el 54% de los argentinos eligió su destino a partir de lo que vio en plataformas digitales. Las recomendaciones cercanas siguen muy fuertes, mostrando cómo lo digital y lo personal se combinan al momento de decidir.

El boca a boca sigue siendo decisivo. El 52% de los viajeros definió su destino en base a sugerencias de familiares y amigos. A pesar del crecimiento de lo digital, la confianza en experiencias cercanas continúa siendo uno de los factores más influyentes al planificar un viaje.

Buscadores y la IA ganan terreno. Un 36% de los argentinos utiliza buscadores online para investigar destinos, mientras que el 19% ya incorpora herramientas de inteligencia artificial para planificar sus viajes. La tecnología se integra cada vez más en el proceso de decisión.

Viajar cuesta hasta un salario completo. Una familia tipo necesitó en promedio más de $ 1,1 millones para viajar en el país durante Semana Santa, equivalente al 69% de un salario medio. Según el Instituto de Economía de la Uade (Ineco), el costo de viajar dentro de la Argentina puede variar hasta más del triple según el destino. Mientras lugares como Bariloche superan ampliamente un salario promedio, otros destinos más accesibles igualmente representan casi la mitad de los ingresos mensuales.

Doble feriado. Este año el 2 de abril coincidió con el Día del Veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas, también feriado inamovible, lo que extendió el descanso y potenció el movimiento turístico, ya que el Jueves Santo no está contemplado como feriado nacional, sino como día no laborable.