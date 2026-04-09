14°
9 de Abril,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

PERICO
Economía
Selección argentina
Turismo en Jujuy
ONDA ESTUDIANTIL 2026
Turismo en Jujuy
Turismo en Jujuy
Turismo en Jujuy
PERICO
Economía
Selección argentina
Turismo en Jujuy
ONDA ESTUDIANTIL 2026
Turismo en Jujuy
Turismo en Jujuy
Turismo en Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1405.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1390.00

3884873397
PUBLICIDAD
Turismo en Jujuy

El panorama nacional que generaron los 4 días libres

Se produjo un muy alentador crecimiento del 5,6% de turistas.

Jueves, 09 de abril de 2026 21:53

La cantidad de turistas durante la Semana Santa 2026 creció un 5,6% frente a la misma fecha del año anterior, pero se volvieron a priorizar escapadas cortas y cercanas, en un contexto donde el costo del transporte y la situación económica influyeron en las decisiones de viaje.

De acuerdo con el relevamiento de la Came, el tercer fin de semana largo del año movilizó a 2.852.256 turistas en todo el país, quienes generaron un impacto económico directo de $ 808.198 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras.

En comparación con 2025 la cantidad de viajeros creció un 5,6%, mostrando una recuperación de la actividad turística en fechas clave del calendario. Pero a pesar de que más gente viajó, el gasto total descendió un 18,9% anual en términos reales; es decir descontando el efecto inflación.

El gasto promedio diario por turista fue de $ 108.982, con una baja real del 8,4% al año anterior. Este comportamiento reflejó un turista más prudente, que ajustó su consumo y priorizó experiencias gratuitas o de menor costo.

La estadía promedio fue de 2,6 noches, un 16,1% menor que en 2025, confirmando la tendencia hacia viajes más cortos y con menor permanencia en los destinos.

La movida turística mostró una fuerte dispersión territorial, con actividad en destinos tradicionales y emergentes, combinando propuestas religiosas, culturales, gastronómicas y de naturaleza.

En términos cualitativos se observó un perfil de turista más prudente, que priorizó escapadas breves, controló gastos y buscó alternativas accesibles. Sin embargo, la actividad se vio sostenida por el volumen de viajeros y la diversidad de propuestas en todo el país.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD