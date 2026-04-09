Jujuy entre los destinos más elegidos en Semana Santa

Según el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa respecto al finde largo por Semana Santa, la provincia se posicionó entre los destinos más elegidos del país, con niveles de ocupación superiores al 70% y un impacto económico que superó los $ 4.000 millones.

El movimiento turístico se concentró especialmente en la Quebrada de Humahuaca, donde la ocupación alcanzó alrededor del 70%, aunque la actividad se extendió a las restantes regiones: Puna, Valles y Yungas.

La estadía promedio fue de 2,5 noches, con una tendencia positiva en el consumo de servicios turísticos, y se destacó además el regreso del turismo internacional, fortaleciendo el posicionamiento de Jujuy en el mercado global.

En su informe destaca las más de 150 actividades incluidas en el calendario Devoción en las alturas, combinando expresiones religiosas, culturales y gastronómicas, con expresiones artísticas emblemáticas como las ermitas en Tilcara, los Vía Crucis, ferias artesanales y otras propuestas en Humahuaca, Yavi y San Salvador de Jujuy.