Los espacios culturales presentan su programación

Los principales espacios y centros culturales de la capital jujeña ofrecen durante esta semana una agenda que combina inauguraciones de muestras, talleres de formación artística y exhibiciones permanentes. La propuesta incluye actividades gratuitas y aranceladas abiertas a toda la comunidad.

Caja

El Centro de Arte Joven Andino (Caja) ofrece una variada agenda de formación. El lunes 13 se dictará el Taller de Técnicas Mixtas a cargo de Facundo Cañazares de 18 a 20, y a las 19 el conversatorio con Lisandro Alejo sobre “Tabula de bolsillo”. El martes 14 de abril se dicta el Taller de Teatro para jóvenes y adultos a cargo de Damián Zanin, de 19 a 21. Las actividades de talleres son aranceladas. El centro se ubica en Alvear N° 534.

Casa de las Letras

El espacio presenta múltiples propuestas literarias y artísticas. El sábado 11 a las 10.30 tendrá lugar la reunión de la Federación de Bibliotecas Populares. El martes 14 se ofrece el taller “El canto con caja” coordinado por Elsa Tapia de 18 a 20, y el miércoles 15 la reunión del grupo JA (Jujeños Autores) en el mismo horario. Todas las actividades son gratuitas. Casa de las Letras se encuentra en Belgrano N° 1.327.

Casa Silvetti

La sala presenta la inauguración de la muestra “Paisajes de la colección del Patrimonio artístico de la pro‑ vincia de Jujuy”. La exhibición po‑ drá visitarse del 3 de febrero al 27 de marzo, de lunes a viernes en el horario de 8 a 20. La actividad es libre y gratuita para todo público. Casa Silvetti se encuentra ubicada en Canónigo Gorriti N° 295. Los espacios culturales de la capital mantienen una programación acti‑ va que fortalece la formación y el disfrute artístico de la comunidad.

En el interior

Hoy en Humahuaca dará inicio el ciclo internacional de danzateatro “Neo Escena” a las 20 en el Espacio Cultural Warkusuy. Mañana sábado 11 San Antonio celebrará el 45º aniversario de la Agrupación Gaucha Los Paños con actividades desde las 13. En San Pedro de Jujuy será sede de la 2º edición de la Expo Yungas, con emprendedores, propuestas gastronómicas y espectáculos desde las 15 en avenida 25 de Mayo. En Tilcara se presentará el espectáculo musical “Lavanda vacopleando” a las 18 en el Patio del Olivo (Capec).