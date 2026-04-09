Samanta Schweblin conquista el Premio Aena

En una noche de gala que posiciona a la literatura argentina en la cima del mundo hispanohablante, Samanta Schweblin se consagró como la ganadora de la primera edición del Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana. La autora, nacida en Buenos Aires hace 48 años, no solo obtuvo el prestigioso reconocimiento por su libro “El buen mal”, sino que se hizo acreedora de un millón de euros, cifra que sitúa a este certamen entre los tres mejores pagados del planeta. Aunque el galardón nació con el objetivo de reconocer la mejor novela en español, el jurado -presidido por la reconocida Rosa Montero- decidió por mayoría rendirse ante la maestría de Schweblin en el formato breve.

Según el acta del jurado, la obra de la argentina logra “elevar la tradición del cuento al punto más alto”, explorando con precisión los límites entre lo posible y lo imposible.

Al recibir la estatuilla, Schweblin destacó la resistencia de la literatura en tiempos de crisis. “Parece que el mundo se cae en pedazos e insistimos en celebrar la literatura”, subrayó la autora, visiblemente emocionada. Más allá del festejo literario, Schweblin no olvidó sus raíces ni la situación actual de su país.

Durante su discurso de agradecimiento, dedicó unas palabras punzantes a la actualidad académica en Argentina, señalando con preocupación a quienes atentan contra los centros del saber y haciendo especial énfasis en “la muy quebrada Universidad pública de Buenos Aires”. La escritora argentina logró imponerse a una lista de finalistas de enorme peso en las letras hispanas, quienes recibieron 30.000 euros cada uno: Enrique VilaMatas (España), Marcos Giralt Torrente (España), Héctor Abad Faciolince (Colombia) y Nona Fernández (Chile).

El jurado de expertos

La decisión estuvo en manos de un panel de lujo que incluyó a figuras como Leila Guerriero, Pilar Adón, Luis Alberto de Cuenca, Jorge Fernández Díaz, José Carlos Llop y Élmer Mendoza. La entrega fue clausurada por el presidente catalán, Salvador Illa, quien reafirmó a Barcelona como la capital editorial del castellano a nivel global. Con este triunfo, Samanta Schweblin reafirma su estatus como una de las voces más potentes y originales de la literatura contemporánea, llevando la bandera argentina a lo más alto del podio literario internacional.

Acerca de la escritora

Samanta Schweblin nació en 1978 y llamó la atención desde que apareció en las letras argentinas, en 2022, con los cuentos de “El núcleo del disturbio”, que ganó el Premio del Fondo Nacional de las Artes. En 2009 llegó otro libro de cuentos notable: “Pájaros en la boca”. Pero su consagración se dio con la novela “Distancia de rescate”, donde Schweblin construye una de las apuestas más singulares de la literatura argentina reciente: una historia breve pero asfixiante, que plantea el concepto del título: a qué distancia hay que estar para llegar siempre a rescatar a un hijo. Con un ritmo sostenido en la tensión y una economía de recursos notable, la autora logra instalar una inquietud que crece en cada página, transformando un paisaje rural en escenario de peligro latente.

Lejos de cualquier golpe efectista, la novela se apoya en lo insinuado y en lo no dicho, y allí radica su potencia: en la capacidad de convertir lo íntimo en algo profundamente perturbador. Schweblin reside en Berlín hace más de una década, donde también se desempeña como docente de escritura creativa. Su obra ha sido traducida a más de veinte idiomas y obtuvo reconocimientos internacionales, entre ellos el National Book Award en Estados Unidos y dos nominaciones al Premio Booker Internacional.

“El cuento es el género literario que más me exige y al que más me dedico”, afirmó recientemente. El Premio Aena -que pertenece a la empresa pública española y primera operadora aeroportuaria- representa un hito en la carrera de Schweblin

Autores jujeños en la Feria del Libro

La Secretaría de Cultura de Jujuy convocó hoy a las 19 a escritores y editores a participar de una reunión informativa para participar en la Feria Internacional del Libro 2026. Recientemente, desde el organismo se abrió la postulación de escritores y editores mayores de 18 años, de todos los géneros literarios, que acrediten una residencia mínima de cinco años en la provincia.

La reunión informativa se realizará se realizará en la Casa de las Letras, ubicada en calle Belgrano N° 1.327. Un espacio que se abre como punto de encuentro para pensar, dialogar y construir colectivamente la presencia de Jujuy en uno de los eventos culturales más importantes del país. La convocatoria estuvo destinada a seleccionaron obras publicadas entre 2024 y 2026, para representar a la provincia del 23 de abril al 11 de mayo en Buenos Aires. Con esta iniciativa, Jujuy busca fortalecer su identidad cultural y potenciar la visibilidad de sus voces en el escenario nacional, apostando a una participación representativa, diversa y profundamente arraigada en el territorio. “Porque cada historia que nace en Jujuy tiene el poder de viajar lejos, y esta es la oportunidad de hacerlo”, expresaron desde Cultura.