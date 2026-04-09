Destacan cooperación científica enfocada en hidrógeno verde

Se concretó una reunión protocolar entre el titular de la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación de Jujuy (Acti), Luis Bono, y el embajador de la República de Chipre en Argentina, Stylianos Georgiades, donde se articuló una agenda de trabajo para el desarrollo del hidrógeno verde, entre otros temas de interés.

También participó del encuentro la secretaria de Relaciones Internacionales, Belén Pastrana.

En tal sentido, Bono señaló que la reunión fue enriquecedora y plasmó el trabajo que viene realizando la Agencia en la provincia. "El objetivo fue establecer vínculos de cooperación con el presidente pro témpore de Chipre en la Unión Europea. Se planteó el trabajo provincial en ciencia y tecnología, en especial el inicio en hidrógeno verde", explicó.

A su vez, afirmó que existen similitudes con Chipre que también está avanzando en el desarrollo de tecnología de hidrógeno verde. "La idea es poder intercambiar estos conocimientos y establecer vínculos científicos", agregó Bono. Finalmente, comentó que se dialogó sobre la formación de recursos humanos con especialistas chipriotas, de Perú y China. Por su parte, el embajador Georgiades indicó que "fue una reunión útil, vimos los desafíos entre países y regiones. Logramos encontrar vínculos y los modos para aprender uno del otro". "Chipre puede aprender la experiencia de Jujuy en varios sectores, como en energías renovables e hidrógeno verde", concluyó el diplomático.

Hidrógeno verde

El desarrollo del hidrógeno se proyecta como una herramienta complementaria dentro de la matriz energética, por ello se realizó el mes pasado en Jujuy la Primera Jornada de Hidrógeno Verde. En aquella oportunidad, Bono había señalado que: "El hidrógeno no viene a reemplazar el combustible sino viene a realizar una diversificación en el uso", al tiempo que destacó experiencias internacionales vinculadas al desarrollo del acero verde en Europa.

"Estamos marcando un punto importante para el ambiente como también para el desarrollo productivo", señaló. En la etapa final de su intervención, el funcionario puso en valor la participación de instituciones académicas y educativas, resaltando el rol de las universidades y la incorporación de nuevos actores en la generación de conocimiento.