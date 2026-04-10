Empate en Palpalá y triunfo en Perico

La serie sigue abierta para los equipos de la Liga Jujeña de Fútbol en la Segunda Fase Preliminar de la Copa Jujuy 2026. Sucede que se disputaron atractivos encuentros de ida, la noche del miércoles en el estadio "Emilio Fabrizzi" donde Altos Hornos Zapla empató 1 a 1 con Gimnasia y Esgrima de Jujuy en masculino. El "lobito" se puso en ventaja con una contra y festejo de Puntano, pero el "merengue" igualó con un penal convertido por Raúl Zelaya. La próxima semana se jugará el partido de vuelta en Papel NOA.

Mientras que Talleres en el "Plinio Zabala" de Perico derrotó 2 a 1 a Malvinas. Los goles para el "expreso" los marcaron Julián Ramírez y Tomás Aballay. En tanto que descontó para los "héroes" Cristian Mejia. El miércoles se define la llave en el estadio "La Tablada".

En el duelo femenino en Perico, las chicas de Malvinas vencieron 1 a 0 a Talleres en el partido de ida de la copa provincial. Recordando que en "La Tablada", las "lobitas" derrotaron 1 a 0 a La Viña por la misma instancia. En ambos casos la serie permanece abierta y todo puede suceder.

Además por la Liga Regional ayer en masculino Defensores de Fraile Pintado se quedó con el duelo de vuelta de la primera fase preliminar al vencer por 3 a 2 en los penales a Central Norte en el estadio "Ángel Lamas" tras el global 2 a 2. Otro resultado fue la victoria y clasificación de Sportivo Alberdi que le ganó 1 a 0 a Unión Calilegua.

Continúa la fecha 3

Por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Jujeña de Fútbol, en el cotejo adelantado, Gimnasia y Esgrima ayer empató 0 a 0 frente a Deportivo Alberdi en un duelo disputado en el estadio "Libero Bravo". El golero "lobo", Pellegrini, atajó un penal. Así también en la primera división femenina de Gimnasia y Esgrima festejó tras la goleada por 7 a 0 a Deportivo Alberdi con un "hat trick" de Valentina González, un "doblete" de Abril Zubeldía y los restantes de Helena Adrián y Verónica Cajal.

Hoy seguirán jugando en el Torneo Apertura "Gringo" Flores en primera división femenino y masculino, Atlético Palpalá vs Lavalle en femenino a las 14.30 y en masculino a las 16.30. En el "Líbero Brabo" San Francisco vs Nieva en femenino a las 14.30 y en masculino a las 16.30. En "La Tablada" Palermo vs Gorriti en femenino a las 14.30 y en masculino a las 16.30. En "La Tablada" Belgrano vs Malvinas en femenino a las 19 y en masculino a las 21. En el "Emilio Fabrizzi" Zapla vs Universitarios en femenino a las 19 y en masculino a las 21.