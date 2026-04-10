Refuerzan acciones epidemiológicas en la ciudad

Autoridades del sistema de salud y del municipio de San Pedro de Jujuy mantuvieron una reunión con el intendente Julio Bravo para coordinar medidas frente a la actual situación epidemiológica, que por el momento se encuentra controlada, con tres casos positivos confirmados de Chikungunya.

La directora del Hospital Guillermo Paterson, Evangelina Vechetti, junto al director de Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, Rubén Bonomo, informaron que se están intensificando los trabajos de bloqueo químico (fumigación) en los sectores afectados y barrios cercanos.

Las tareas incluyen operativos en zonas como Ejército del Norte, San Miguel, La Merced, Mina Pulido y 25 de Mayo, además de un plan de fumigación preventiva en toda la ciudad para evitar la propagación del mosquito.

Asimismo, se solicitó la colaboración de los vecinos, remarcando la importancia de:

Mantener patios limpios y el pasto corto

Eliminar recipientes que acumulen agua

Utilizar repelente de forma frecuente

Usar ropa que cubra la piel en zonas de riesgo

Desde las autoridades destacaron que el trabajo conjunto entre municipio, hospital y comunidad es clave para contener la situación y prevenir nuevos contagios.