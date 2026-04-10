Palpalá impulsa el desarrollo del deporte adaptado local

La Municipalidad de Palpalá desde hace varios años brinda las instalaciones del estadio Olímpico Municipal para las prácticas del equipo de Básquet Adaptado en sillas de ruedas que representa a la provincia de Jujuy. Desde la institución deportiva destacaron y agradecieron el invaluable acompañamiento brindado por el intendente Rubén Eduardo Rivarola, resaltando la importancia de contar con espacios adecuados para el entrenamiento y crecimiento del equipo. Por otro lado, la gestión municipal otorgó una importante ayuda económica para Rodrigo Abán, nadador partaolímpico de la Fundación Los Pingüinos, quién fue convocado para integrar la selección Argentina Juniors que competirá en el certamen para deportistas con Síndrome de Down, en el mes de octubre en Albufeira, Portugal y que se encuentra en concentración desde el 8 de abril.

El entrenador del equipo de Básquet Adaptado, Gustavo Lemos, destacó que el estadio Olímpico resulta fundamental para el desarrollo de las actividades, ya que cuenta con accesibilidad, medidas reglamentarias y condiciones de primer nivel que permiten entrenar resguardados de las inclemencias del tiempo. Asimismo, valoró la cálida atención del personal, lo que permite que los atletas se sientan como en su hogar, expresando un profundo agradecimiento por el apoyo brindado por el municipio. “Actualmente, el equipo representa un orgullo para la región, siendo el único representante de las zonas NOA y NEA que participa en la primera categoría de la Liga Nacional de Básquet Adaptado. Los deportistas se encuentran abocados a la preparación de la primera fecha, que se realizará los días 1 y 2 de mayo en La Matanza, provincia de Buenos Aires. Los entrenamientos se organizan en grupos reducidos, adaptando los horarios a las obligaciones laborales y escolares” concluyó Lemos.

Por otro lado, el municipio respaldó a Rodrigo Abán que fue recibido por el director de Deportes, Marcelo Ansonnaud en el estadio Olímpico Municipal, quién junto a sus padres y entrenador se mostraron agradecidos por la ayuda económica brindada para la concentración que transita en La Pampa con la selección. Mientras que la convocatoria para el Mundial de natación paraolímpica llegó oficialmente por parte de la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down (FADASD), donde Rodrigo formará parte de la categoría juniors, siendo el único varón de todo el país. La competencia internacional se desarrollará del 30 de octubre al 7 de noviembre en Albufeira, Portugal.

Es importante resaltar que las políticas de apoyo y respaldo hacia los deportistas palpaleños, siempre formaron parte de las acciones que lleva adelante el intendente Rubén Eduardo Rivarola, comprometido y orgulloso de cada palpaleño que se abre paso hacia un reconocimiento mayor. La familia Rodrigo, comentó que deben recaudar fondos haciendo rifas y comidas para vender con el objetivo de juntar todo el dinero que se necesita. Desde el 8 de abril, Rodrigo se encuentra en una preparación más exigente, en General Pico, La Pampa, donde fueron convocados 16 nadadores, todos mayores, siendo Rodrigo el único varón del país en esta categoría que estará compitiendo.