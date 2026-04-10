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Gestión de la culpa y los vínculos

Talleres de salud mental abiertos a la comunidad

Abordarán la gestión de la culpa y los vínculos el 15 de abril, con actividades gratuitas.

Viernes, 10 de abril de 2026 17:38

El Departamento de Salud Mental invita a la comunidad a participar del ciclo de talleres orientados al bienestar emocional, que se desarrollará el día miércoles 15 de abril. La jornada iniciará con la temática “Entre lo que debo hacer y lo que necesito aprender a gestionar la culpa” de 9 a 11 horas; y por la tarde de 14 a 16 “Mirando nuestros vínculos”.

La primera jornada, sobre gestionar la culpa, tendrá lugar en las instalaciones de la Dirección de Turismo, ubicada en Necochea N° 565, mientras que mirando nuestros vínculos se desarrollará en el Colegio de Ingenieros sito en Belgrano N° 996.

Desde la dirección municipal, se explicó que los espacios fueron pensados para reflexionar sobre las exigencias cotidianas y el autocuidado, enfocados en el análisis y fortalecimiento de las relaciones. Los talleres se desarrollarán todos los terceros miércoles de cada mes a partir de la fecha mencionada hasta el mes de diciembre.

Ambas actividades son abiertas al público y buscan brindar herramientas prácticas para el desarrollo personal y la salud integral. Para mayor información dirigirse a a la sede ubicada en calle Jorge Newbery N° 996 esq. Dorrego, en el horario de 8 a 13 o bien llamando al teléfono N° 3885937187.Asimismo se comunica que los encuentros son libres y gratuitos con cupos limitados.

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