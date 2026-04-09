La comunidad aborigen El Morado, el lugar ideal para el turismo rural en la Quebrada

A 6 kilómetros al sur de Humahuaca, hacia ambos lados de la ruta nacional 9 se extiende la comunidad aborigen de El Morado en el distrito San Roque, privilegiado por paisajes de ensueño que no se comparan a otros en la región norteña.

La Quebrada de Humahuaca es el destino turístico más atrayente de la provincia y también del NOA, poblados como Tilcara, Purmamarca, Humahuaca y ahora también Maimará concentran prácticamente la totalidad de los visitantes que llegan a lo largo del año.

Sin embargo hay otros visitantes a quienes también les apasiona la región, pero buscan nuevas experiencias lejos de los centros urbanizados, donde hay tranquilidad, donde la masividad no existe y donde se pueda sentir plenamente.

EMPRENDEDORES | FABIOLA SANTI Y ARIEL LAMAS ELABORAN EN SU CASA PRODUCTOS DE CALIDAD.

Y precisamente de eso se trata, el por qué eligen el norte jujeño para disfrutar de su tiempo libre, escapando de las aglomeraciones y el ruido, tendencia que se denomina turismo silencioso o slow travel, optando por los lugares inexplorados y que en la Quebrada son muchos.

IMPULSORES | WALTER SOSA Y CRISTIAN MORALES CONDUCEN A LA COMUNIDAD HACIA UN FUTURO MEJOR

Entre ellos, como se dijo más adelante El Morado, comunidad donde residen alrededor de 32 familias dedicadas a la actividad agrícola, la alfarería, a los tejidos artesanales, la gastronomía, la música folclórica y otras labores cuidando a la Pachamama y respetando las costumbres y tradiciones de los ancestros.

En medio de tanta belleza natural, donde se unen los ríos Grande y Calete se erige el antigal de Calete, que se aprecia desde la ruta 9 y a una distancia considerable desde la comunidad, destacándose entre los cerros que encierran al vallecito que comenzó a cambiar de color con la llegada del otoño.

ARTESANA | RAMONA ALVAREZ LA TEJEDORA MÁS QUERIDA DE EL MORADO.

El antigal, como las artesanías, la gastronomía, la cultura, las tradiciones, la belleza paisajística y otros atractivos, son ofrecidos por la comunidad promoviendo el turismo rural de base comunitaria, impulsando el desarrollo rural y garantizando que los pobladores no abandonen su terruño en busca de empleo o para mejorar su calidad de vida.

Walter Sosa, presidente de la comunidad junto a Cristian Morales (miembro del consejo), propietario de la vieja casona (de más de 100 años) recuperada y refaccionada para alojar a los visitantes, son quienes encaminaron a la comunidad a emprender esta actividad para el desarrollo y progreso de todos. En el patio delantero hay un añejo churqui que según dicen posee más años que la casa de adobe.

TRADICIONALISTAS | NIÑOS DE INSTITUCIONES GAUCHAS BAILARON FOLCLORE.

Juntos y con los vecinos, brindan como servicios a los turistas, caminatas por los circuitos al antigal, al cerro El Morado (desde donde se observa Uquía, Humahuaca, Calete y las Serranías de Hornocal) y al chorro (a 4 kilómetros de la comunidad), cabalgatas, caravana de llamas y visitas guiadas en bicicleta.

La totalidad de las familias están comprometidas con el emprendimiento comunitario, "es la primera comunidad que realmente trabaja con el turismo comunitariamente en la Quebrada", afirmó Sosa entusiasmado de lo que están haciendo. En los últimos días el clima comenzó a cambiar, se siente más el frío cuando comienza a atardecer a lo que se suma un leve viento que obliga a abrigarse. Pero la temperatura durante la mayor parte de la jornada es cálida.

ATENCIÓN | LA COMUNIDAD SIRVIÓ UN ALMUERZO A LOS INVITADOS EN EL PATIO DE LA CASONA Y BAJO LA SOMBRA DEL AÑEJO CHURQUI.

Ambos quieren lograr mediante la actividad turística, que los jóvenes de la comunidad no emigren a otros lugares en busca de trabajo y bienestar, su objetivo es potenciar el turismo en la zona revalorizando el patrimonio, la flora y fauna, los bienes patrimoniales, priorizando la autosustentabilidad y la protección del patrimonio tangible e intangible que los identifica en la región quebradeña.

Expectativas para el invierno

La comunidad aborigen El Morado hizo la presentación del emprendimiento con una feria gastronómica, artesanal, productiva y musical que congregó a turistas y humahuaqueños quienes asimilar las expresiones y disfrutaron de una agradable jornada en el distrito San Roque. Fabiola Santi y Ariel lamas ofrecieron cerveza artesanal Mal paso, miel, quinua y tamales; la artesana tejedora Ramona Alvarez llevó mantas bordadas, tejidos de llama, chales y otras prendas de vestir; y Valentina Flores complació con sus empanadas y locro.

Rodrigo Corimayo del emprendimiento Pacha extrema byke tours realizó una visita guiada en bicicleta, Gerónima Campos sirvió tortilla a la brasa con mate y con api; también participaron niños de las instituciones gauchas Juan Antonio Rojas, San Cayetano, y Tradicionalista gauchos jujeños.

El edil Alex Frites asistió a la presentación junto a la intendente Karina Paniagua, quienes felicitaron por la decisión y la iniciativa al comunero Walter Sosa y al vocal Cristian Morales, y expresaron su convencimiento que el desarrollo y progreso de la comunidad no sólo es la actividad agrícola, artesanal o productiva, también los es el turismo. Desde la mañana hasta el atardecer la comunidad recibió numerosos visitantes atraídos por la propuesta.

La esperanza de las familias es fortalecer la iniciativa los fines de semana y en la temporada vacacional de invierno para la cual se están preparando. En el número de teléfono 388 3315329 se brinda más información.