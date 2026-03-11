Hallaron culpable a la ex Miss Orán por traer droga desde Bolivia

La ex Miss Orán, Martina Oliva, fue hallada culpable por narcotráfico en Salta junto con otros implicados, entre los que se encuentra su ex pareja. Todos fueron acusados de traer droga desde Bolivia y comercializarla desde Orán hasta la capital provincial.

Luego de varios días de audiencia, el Tribunal Oral Federal 1 dio a conocer este martes que la joven es culpable del delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.

Se espera que el monto de la pena se dé a conocer este jueves por parte de los jueces María Alejandra Cataldi, Gabriela Catalano y Marta Liliana Snopek.

La ex Miss Orán, mamá de dos niñas, fue detenida hace más de un año tras un operativo en el ex peaje Aunor por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Se trató de un procedimiento de riesgo debido a que existió una persecución a más de 180km/h que permitió detener el vehículo en el que iba Oliva y en el que se incautaron 15 kilos de marihuana.