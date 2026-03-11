Continúa la campaña de vacunación antirrábica en el barrio 2 de Abril

La Municipalidad de Palpala, a través de su área de Zoonosis, confirmó la continuidad del operativo de vacunación antirrábica para perros y gatos. En esta oportunidad, las tareas de prevención se concentrarán en el barrio 2 de Abril, bajo un cronograma que busca cubrir distintos sectores de la zona.

En cuanto al cronograma de atención, las jornadas se desarrollarán en el horario de 09:00 a 12:00 horas. El jueves 19, el puesto de vacunación se ubicará en la intersección de las calles El Carmen y Pilar Bermúdez, mientras que el viernes 20 el personal técnico estará presente en la calle Santa Bárbara.

Desde el municipio recordaron que, en caso de condiciones climáticas adversas, la actividad será suspendida por lluvia, reprogramándose de forma correlativa para los días subsiguientes.

Atención permanente en el Centro Cívico

Más allá de los operativos barriales, las autoridades informaron que la campaña mantiene su punto fijo de atención en el sector de Zoonosis, ubicado en el Centro Cívico de la ciudad. Los vecinos pueden acercar a sus mascotas de lunes a viernes, en el horario de 07:30 a 12:30 horas.

Se recomienda a la población concurrir con los elementos de seguridad necesarios para las mascotas, tales como correas y, en caso de animales de gran porte o temperamento fuerte, el uso de bozal, a fin de garantizar un entorno seguro para el personal y los demás vecinos.