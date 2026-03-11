El CDI “Sagrado Corazón de Jesús” inauguró su ciclo lectivo 2026

El Centro de Desarrollo Infantil (CDI) “Sagrado Corazón de Jesús”, ubicado en calle Archipiélago de Palmer esquina Puerto Deseadodio, inicio formalmente su ciclo lectivo 2026. La apertura de este renovado edificio representa un avance significativo para la comunidad, al ofrecer un entorno diseñado específicamente para el desarrollo y bienestar de los más pequeños.

El nuevo edificio cuenta con instalaciones modernas, áreas recreativas seguras y equipamiento adaptado para las necesidades de los niños. A diferencia del espacio anterior, que funcionaba en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la calle San Pablo, esta nueva sede permite una mayor amplitud y mejores condiciones de seguridad para las actividades diarias.

Claudia Quipildor, presidenta del Centro Vecinal del barrio Antártida Argentina, destacó la importancia de este logro para los vecinos: "Es un espacio muy lindo, muy cómodo que ahora van a tner los niños para realizar sus actividades." Asimismo, Quipildor adelantó que el espacio también permitirá al Centro Vecinal desarrollar nuevas propuestas y talleres para la comunidad.

Mariela Días, una de las madres que confía al centro la educación y cuidado de su hija, valoró la ubicación estratégica y la calidad humana del equipo docente: "Es un lugar muy bien ubicado, las maestras son muy buenas, les enseñan muy bien a los chicos". Tambien destacó que las nuevas instalaciones son mucho mas seguras y presentan un entorno óptimo para las actividades diarias de los niños.

Inscripciones abiertas

Ante la alta convocatoria de las familias, la presidenta del Centro Vecinal recordó que la institución cuenta con cupos disponibles. Se invita a los padres interesados a acercarse a las nuevas instalaciones para consultar sobre los requisitos de inscripción y el funcionamiento diario, que busca fortalecer la contención y el desarrollo integral de la niñez en el barrio.