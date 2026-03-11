“La zona franca de La Quiaca debe ser aprovechada por los jujeños”

El jefe del bloque justicialista en la Legislatura jujeña, Rubén Rivarola, renovó hoy su reclamo para que la creación de la zona franca de La Quiaca esté conformada por “empresarios jujeños” para fomentar la actividad de la economía provincial y también “la generación de nuevos puestos de trabajo” en el distrito. En ese contexto, Rivarola se mostró a favor de la apertura de un proceso de licitación para que se instalen empresas de otros distritos, pero pidió "que se destine un cupo del 20% de las hectáreas para que el Gobierno provincial se las venda a las compañías jujeñas que quieren invertir". El legislador sostuvo que es “imprescindible que los empresarios de La Quiaca” también tengan su espacio en la zona franca.

“Por supuesto que estoy de acuerdo en que se establezca un espacio comercial como la zona franca en donde se incentive la instalación de empresas y se mueva con mayor dinamismo el turismo en la zona, pero es muy importante que esté integrado también por compañías de la provincia y mano de obra de la provincia”, expresó el diputado provincial.

El legislador fue claro en afirmar que la economía jujeña necesita “una reactivación que impulse el consumo, pero sobre todo que genere recursos para las empresas y trabajadores de Jujuy en momentos en donde la crisis económica golpea fuerte al país en general y a Jujuy en particular”. “Con la zona franca se abre una oportunidad muy trascendente para impulsar el comercio, la producción y crear un corredor turístico que incluya desde Perico a La Quiaca, pero no debemos desaprovechar esta ventaja comparativa que tendremos los jujeños. La zona franca es de los jujeños y debe estar integrada en una parte importante por empresas jujeñas, así de simple”, explicó el dirigente peronista.

Consultado sobre los motivos de su reclamo, aseveró que “hace falta incentivar al empresariado local a que invierta en la provincia, ya que eso repercutirá en la toma de nuevos trabajadores y en una mejora en la calidad de vida de sus familias, que hoy la vienen pasando muy mal por la retracción en el consumo y la caída del poder adquisitivo derivada del ajuste nacional encarado por el presidente Javier Milei”.

“Si transformamos la zona franca quiaqueña en un lugar para que los de afuera hagan negocios, nos vamos a estar equivocando. Es imperioso convocar a todos los empresarios de la provincia que conocen la identidad de los jujeños y que son quienes día a día se esfuerzan por sostener el empleo en tiempos de crisis, aún a costa del poco movimiento que se percibe todos los días”, exclamó.