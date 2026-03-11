21°
Nacionales

Inundaciones en Tucumán: impactantes imágenes desde un drone muestran la magnitud del desastre

El temporal obligó a evacuar a numerosos vecinos y, según los reportes, alrededor de 300 familias pasaron la noche a la vera de la ruta.

Miércoles, 11 de marzo de 2026 15:41

La localidad tucumana de La Madrid atraviesa una grave crisis hídrica tras las intensas precipitaciones que provocaron el desborde de ríos y arroyos y dejaron amplias zonas bajo el agua. Imágenes aéreas captadas por un drone permiten dimensionar la magnitud del desastre que afecta a la comunidad.

Los registros muestran calles completamente anegadas, viviendas rodeadas por el agua y sectores del pueblo convertidos prácticamente en lagunas. El temporal obligó a evacuar a numerosos vecinos y, según los reportes, alrededor de 300 familias pasaron la noche a la vera de la ruta, sin poder regresar a sus casas por el avance del agua.

La emergencia dejó escenas de gran angustia entre los habitantes de la zona, que vieron cómo el agua ingresaba a sus hogares y arrastraba pertenencias. Muchos debieron buscar refugio en sectores más altos mientras aguardaban asistencia.

Las imágenes captadas desde el aire por Matías Vieito reflejan el impacto del temporal y la difícil situación que atraviesa La Madrid, una localidad que en otras oportunidades también sufrió graves inundaciones.

