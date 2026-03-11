El INDEC dará a conocer este jueves la inflación de febrero: se habría mantenido cerca del 3%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, que se habría mantenido cerca del 3%, al igual que en enero.

El índice inflacionario seguiría en un nivel elevado, cercano al 3% mensual en febrero, en línea con el 2,9% registrado en enero. Solo dos mediciones la dan por debajo del índice del primer mes del año.

De esta manera, el indicador que el organismo estadístico revelará este jueves continuaría sin poder cortar con una tendencia alcista que se observa desde junio del 2025 y que se profundizó a partir de septiembre, cuando las cifras volvieron a superar el 2%.

Cómo venían los números

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a las estimaciones privadas, previó que la inflación del segundo mes del 2026 habría estado en 2,7% y se espera que la inflación interanual alcance a fin de año 26,1%.

En la misma línea se ubicó la inflación de los trabajadores, al mantenerse en 2,7% en febrero, el mismo nivel registrado en enero, y acumuló 5,5% en los dos primeros meses del año, según la UMET. La variación interanual alcanzó el 31,1%.

En tanto, el reporte de Equilibra indicó que la inflación mensual avanzó el mes pasado al 2,9%, con los principales aumentos en los rubros vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (6,3%), alimentos y bebidas no alcohólicas (3,5%), restaurantes y hotele (3,4%) y comunicación (3,3%). La variación interanual fue estimada en 33%.

El economista senior de la consultora, Gonzalo Carrera, hizo referencia al cambio de precios relativos en los últimos años para explicar el dato de febrero, e indicó que mientras la ropa y los bienes durables se abaratan, “las tarifas de servicios públicos, carnes, alquiler y restaurantes se encarecen e incrementan su peso en el gasto de los hogares”.

En este sentido, sostuvo que “con esta dinámica continúa (en febrero se habría profundizado) el abaratamiento de la ropa y bienes durables tiene cada vez menos efecto desinflacionario; mientras que el encarecimiento de tarifas, carnes y restaurantes golpea cada vez más”.