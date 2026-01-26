28°
Bolivia

Confirman primer caso de rabia humana en Cochabamba

La paciente es una niña de 7 años que fue mordida por su perro. 

Lunes, 26 de enero de 2026 11:41

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba confirmó el primer caso de rabia humana en ese departamento, es una niña de 7 años que fue mordida por su perro el 23 de diciembre, y actualmente se encuentra en estado crítico.

“La mordida ocurrió en la cara de la menor, ella fue atendida en el sistema de salud tras el incidente. Sin embargo, a fines de diciembre y durante la primera semana de enero, presentó signos de rabia humana. Se realizaron pruebas de laboratorio y se confirmó ayer el diagnóstico”, explicó el jefe de Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo.

Como medida preventiva, sus padres, dos hermanos y un tío, que estuvieron en contacto directo con la niña reciben tratamiento.

La directora del Sedes, Cintia Rojas, recordó la importancia de mantener al día la vacunación antirrábica de las mascotas. “La vacuna antirrábica está disponible en todos los centros de salud del departamento y es clave para prevenir este tipo de incidentes”, aseguró.

También se realizó rastrillajes en la zona, muestreo de los animales y probables contagios, con el fin de aplicar un bloqueo epidemiológico.

