Detuvieron a un joven narco, acusado de abusar de un niño

Un hombre de 27 años quedó detenido en la villa 1-11-14 de la Ciudad de Buenos Aires (Caba), acusado de abusar de un niño de dos años y grabar el hecho. El sospechoso además tiene antecedentes por narcotráfico.

El caso se conoció en las últimas horas, cuando las autoridades porteñas lograron detener al acusado y dictar su prisión preventiva por los delitos de "abuso sexual con acceso carnal a un menor de 13 años" y "producción y tenencia" de pornografía infantil.

La investigación comenzó el pasado 9 de enero y estuvo a cargo de la fiscal Daniela Dupuy, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad de Buenos Aires.

El Ministerio Público Fiscal porteño recibió a principios de este año una serie de informes del National Center of Missing and Exploited Children, una organización con sede en Estados Unidos que combate la explotación sexual infantil.

Los reportes daban cuenta de unas 200 cargas de archivos de abuso sexual de personas menores a la red. Entre ellos, había uno de "producción casera", según explicaron fuentes allegadas al caso.

Así, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del MPF, la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (Ufedyci) y la Policía de la Ciudad desplegaron una investigación que permitió identificar a un sospechoso oriundo de la villa 1-11-14, ubicada en la Comuna 7.

Las autoridades determinaron que el joven de 27 años ya tenía condenas previas por delitos vinculados al narcotráfico, con una pena de tres años en suspenso. En paralelo, la madre de la víctima logró reconocer de inmediato a su hijo y al agresor, así como el lugar donde ocurrió el abuso. El detenido tendría tatuajes distintivos en su cuerpo.

El martes pasado, a partir de las pruebas reunidas durante la investigación, se allanó el domicilio del acusado. En el procedimiento, las autoridades lograron detenerlo y secuestraron un teléfono celular y una computadora. Un análisis preliminar del material permitió constatar la producción de material de explotación sexual infantil y confirmar el abuso.

Además, el titular del Juzgado del Fuero N°2 en lo Penal, Contravencional y de Faltas ordenó la prisión preventiva del acusado, tras el requerimiento de la fiscal Dupuy. El imputado enfrenta cargos por abuso sexual con acceso carnal contra un menor de 13 años, delito que contempla penas de entre 6 y 15 años de prisión.

También se lo acusa de la producción de material de abuso sexual de un menor de 13 años, un delito que prevé penas de entre cuatro y ocho años de prisión. El tercer cargo que enfrenta es la tenencia de material de abuso sexual infantil de menores.

En Güemes

Días atrás, las autoridades ordenaron la detención de un joven de 23 años, a partir de una alerta sobre la posible producción, tenencia y distribución de contenido ilegal sobre abuso infantil en la ciudad de General Güemes, Salta.

La Fiscalía especializada en Ciberdelincuencia imputó al acusado de poner a disposición de terceros dichos registros y por el delito de tenencia de material de abuso y explotación sexual infantil, agravado por la participación de menores de 13 años, conforme a lo establecido en el Código Penal.

El caso se activó debido a una serie de informes en los que se advertía sobre la existencia de archivos digitales que contenían imágenes y videos de abuso sexual infantil.

Según información recopilada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), el implicado, cuya identidad no fue revelada, habría subido a la plataforma Google un número significativo de archivos con contenido de explotación sexual, en los que se identificaron principalmente registros fílmicos que involucraban a niñas y niños que no superaban los 13 años. Estos materiales, de acuerdo con los datos de la investigación, habrían sido puestos a disposición de terceras personas a través de los servicios digitales de la red.

Tras la recepción y análisis de los reportes, los investigadores realizaron las gestiones correspondientes y solicitaron la intervención judicial. El Juzgado de Garantías 6 del distrito Centro, en feria, autorizó la realización de un allanamiento en el domicilio del sospechoso.

Durante el procedimiento, llevado a cabo en la ciudad de General Güemes, se procedió a la detención del acusado y al secuestro de dispositivos como computadoras, teléfonos y soportes de almacenamiento. Todos estos serán sometidos a peritajes para determinar el alcance de la actividad ilícita y la posible existencia de otras víctimas o responsables.

En la audiencia de imputación, el acusado fue asistido por la defensa oficial y optó por abstenerse de declarar ante la Fiscalía. Ante la gravedad de los hechos y la naturaleza de los delitos investigados, la fiscal solicitó que el imputado permanezca detenido bajo prisión preventiva, argumentando riesgo procesal y la necesidad de garantizar el avance de la investigación sin interferencias.