Comienza la campaña de vacunación antigripal 2026

El Ministerio de Salud de Jujuy informa que este miércoles 11 de marzo comienza en toda la provincia la Campaña de Vacunación Antigripal 2026, una estrategia sanitaria que se implementa de manera simultánea en todo el país y que permite fortalecer la prevención frente a la circulación de virus respiratorios durante los meses de invierno.

La vacunación busca reducir complicaciones, hospitalizaciones y fallecimientos asociados a la influenza, una enfermedad respiratoria que suele intensificarse durante los meses de invierno y que puede generar brotes estacionales.

El secretario de Coordinación General de Salud, Javier Cadar, explicó que el inicio anticipado responde al comportamiento epidemiológico regional, con circulación temprana de virus respiratorios y la presencia de una nueva variante de Influenza A (H3N2). En ese sentido, indicó que la provincia prevé alcanzar una cobertura cercana a 160 mil personas.

Por su parte, la responsable de Inmunizaciones y subdirectora provincial de Atención Primaria de la Salud, Roxana Fatum, destacó que la vacuna “fortalece las defensas frente al virus de la influenza y reduce significativamente las formas graves de la enfermedad”, e invitó a la comunidad a concurrir a hospitales y centros de salud.

Grupos priorizados

La vacuna se aplicará de manera gratuita y sin orden médica, presentando solo el DNI, a los siguientes grupos:

Personal de salud de los ámbitos público y privado

Niños de 6 a 24 meses de edad

Embarazadas en cualquier trimestre de la gestación

Adultos mayores de 65 años y más

Personal estratégico (Policía de la Provincia, Policía Federal, Ejército Argentino, Gendarmería Nacional y Bomberos)

En tanto, las personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, como diabetes, enfermedades cardíacas o respiratorias graves, obesidad o inmunosupresión, deberán presentar certificado médico que indique la aplicación de la vacuna.

Desde la cartera sanitaria recordaron que la dosis puede aplicarse junto con otras vacunas del Calendario Nacional o con la vacuna contra Covid-19, sin necesidad de respetar intervalos mínimos.

Con esta campaña, el sistema público de salud busca reforzar las acciones de prevención y garantizar el acceso gratuito a las vacunas en toda la provincia.