Frente Jujuy Crece presidirá 8 de las 15 comisiones

En la Cámara de Diputados ya están definidas las presidencias de las quince comisiones permanentes donde se estudian los diferentes proyectos, se dice que hoy se darán a conocer, aunque ayer ya circulaban los nombres.

El bloque del Frente Jujuy Crece presidirá 8 de las 15 y entre ellas están las principales donde llegarán los temas más delicados y por donde pasará la gestión del Ejecutivo provincial.

Gisel Bravo presidirá la Comisión de Asuntos institucionales; Adriano Morone, Legislación general; Guido Luna, Finanzas; Omar Gutiérrez, Salud pública; María Ferrín, Educación; Ramón Neyra, Trabajo y Seguridad; Iván Poncio, Ambiente; y Mariela Ortiz, Cultura y Turismo.

Varias de ellas el bloque oficialista ya venía presidiendo, por lo que este año las mantiene, y una decisión acertada fue nombrar al diputado de extracción gremial, Neyra en la Comisión de Trabajo y Seguridad social.

Las restantes comisiones son: Asuntos sociales, Economía, Obras y Servicios públicos, Derechos humanos, Pueblos indígenas, Transporte y comunicaciones, y de Igualdad de oportunidades con perspectiva de género.